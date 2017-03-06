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6 марта 2017 г.

Суд поставил точку в иске против администрации Уфы из-за снежного коллапса на дорогах города

Суд поставил точку в иске против администрации Уфы из-за снежного коллапса на дорогах города

 

Юрист Айдар Муллануров  подавший в суд на администрацию города из-за неубранных от снега дорог и тротуаров выиграл дело. Судья постановил признать незаконным бездействие уфимских чиновников во время снегопадов с ноября 2016 по январь 2017 года.

- Я доволен решением суда,  мои оппоненты так и не смогли доказать, что этой зимой они сделали все возможное, чтобы избавить город от снега, - рассказал proural Айдар.

Напомним,  партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров решил подать в суд на администрацию Уфы после  того как устал ходить по  улицам  города-миллионика месяцами заваленными снегом. Полное его интервью читайте тут:

Фото: Udikov.ru
Теги: суд, подал в суд из-за снега
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