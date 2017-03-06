Суд поставил точку в иске против администрации Уфы из-за снежного коллапса на дорогах города

6 марта 2017 г.

Юрист Айдар Муллануров подавший в суд на администрацию города из-за неубранных от снега дорог и тротуаров выиграл дело. Судья постановил признать незаконным бездействие уфимских чиновников во время снегопадов с ноября 2016 по январь 2017 года.

- Я доволен решением суда, мои оппоненты так и не смогли доказать, что этой зимой они сделали все возможное, чтобы избавить город от снега, - рассказал proural Айдар.

Напомним, партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров решил подать в суд на администрацию Уфы после того как устал ходить по улицам города-миллионика месяцами заваленными снегом. Полное его интервью читайте тут: