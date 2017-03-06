В Уфе начали сносить торговый центр

6 марта 2017 г.

В Уфе начался снос торгового-сервисного комплекса "Кувыкинский", расположенного в Зеленой роще.

Здание было признано опасным для жизни: трещины в стенах и разрушающиеся перекрытия. Причиной тому стали карстовые провалы. Снос осуществляет сам владелец торгового центра.

Работы по демонтажу должны завершиться до 15 марта текущего года.