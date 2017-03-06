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6 марта 2017 г.

В Уфе начали сносить торговый центр

В Уфе начали сносить торговый центр

В Уфе начался снос торгового-сервисного комплекса "Кувыкинский", расположенного в Зеленой роще. 

Здание было признано опасным для жизни: трещины в стенах и разрушающиеся перекрытия. Причиной тому стали карстовые провалы. Снос осуществляет сам владелец торгового центра.

Работы по демонтажу должны завершиться  до 15 марта текущего года.

Светлана Куликова
Теги: Уфа, демонтаж, торговый центр
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