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6 марта 2017 г.
В Уфе начали сносить торговый центр
В Уфе начался снос торгового-сервисного комплекса "Кувыкинский", расположенного в Зеленой роще.
Здание было признано опасным для жизни: трещины в стенах и разрушающиеся перекрытия. Причиной тому стали карстовые провалы. Снос осуществляет сам владелец торгового центра.
Работы по демонтажу должны завершиться до 15 марта текущего года.
Светлана Куликова
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