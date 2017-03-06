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6 марта 2017 г.

В Уфе «Университет третьего возраста» отпраздновал Международный женский день

В Уфе «Университет третьего возраста» отпраздновал Международный женский день

В преддверии Международного женского дня для подопечных «Университета третьего возраста» устроили праздник в зале столовой «Башавтотранса».

Первым дам поздравил Рафик Хайдаров – один из самых активных ветеранов города и председатель народного университета. Теплые слова поздравления передал депутат Сибайского горсовета Денис Назаров, также гостей ожидал праздничный торт.

Народный университет третьего возраста был создан для того, чтобы пенсионеры получали новые знания, общались и передавали жизненный опыт молодому поколению. Стоит отметить, что у подопечных университета, действительно, есть чему поучиться. На празднике они исполняли стихи и песни, а также выступали с танцевальными номерами.

Екатерина Старостина
Теги: 8 марта, Народный университет третьего поколения
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