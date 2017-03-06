В Уфе отремонтируют канатную дорогу

6 марта 2017 г.

Пассажирскую канатную дорогу в районе остановки «Трамплин» отремонтируют в апреле текущего года. Помимо технического обслуживания будет выполнена замена каната.

Канатная дорога обеспечивает доступ к паромной переправе, которой пользуются преимущественно владельцы садовых участков, расположенных в районе поселков Дудкино, Карпово, Елкибаево. Вопрос о ремонте канатной дороги поднимался в ноябре прошлого года на публичных слушаниях по бюджету города на 2017 год. Депутаты поддержали инициативу садоводов и заложили в бюджете на ремонт два миллиона рублей.

Представители Ассоциации садоводов Наталья Овчинникова и Константин Андреев также обратились к председателю городского Совета Уфы Валерию Трофимову с просьбой обеспечить доступ садоводов на противоположный берег Уфимки до начала весеннего половодья. По их словам, это необходимо, чтобы люди могли спасти от большой воды свое имущество.

– Паводок затопит погреба, первые этажи домов. Нужно поднять вещи наверх, – пояснил Константин Андреев.

Садоводы просят до начала навигации запустить в выходные дни на несколько часов катер в районе одной из паромных переправ – возле ВДНХ или возле остановки «Трамплин». В советское время в районе ВДНХ специальный ледоходный катер курсировал круглогодично.

– В идеале неплохо было бы возродить такую традицию. К сожалению, на данный момент у города специального катера нет. Соответствующие средства в бюджете города тоже не предусмотрены. Но мы все-таки постараемся исполнить просьбу садоводов и обеспечить работу такого катера хотя бы временно в весенний период, чтобы до начала паводка люди могли попасть на свои участки. Возможно, это удастся сделать на благотворительные средства. Возможно, получится договориться с МЧС. В их распоряжении имеется подобная техника. Во всяком случае, постараемся до конца марта решить вопрос, чтобы в апреле садоводы получили доступ к своим участкам, – сказал Валерий Трофимов.

Председатель городского Совета Уфы также сообщил о том, что депутатский корпус города планирует в мае провести масштабное межведомственное совещание по вопросам cадовых товариществ. Проблем в этой сфере накопилось немало. Взять хотя бы ту же приватизацию. Многие садоводы до сих пор не могут приватизировать свои участки, поскольку они находятся в водоохранной зоне. При этом проблема в большей степени заключается в несовершенстве законодательства и нормативных актов, чем в фактических препятствиях для приватизации. В ряде садовых товариществ есть сложности с электрификацией. Некоторые садоводы хотели бы создать свои управляющие компании. Кроме того, есть предложения создать в Уфе единую садоводческую организацию.

– К сожалению, на данный момент нет единства в этой сфере. В Уфе существуют Ассоциация садоводов, городской союз садоводов. Есть и другие более мелкие объединения. Какие-то из них довольно активны, какие-то существуют лишь формально. И все при этом действуют врозь. Это неправильно. Должна быть одна организация, у которой будет четкая позиция, и которая будет от имени всех садоводов города вести диалог с органами государственной власти и местного самоуправления. Тогда всем будет удобнее работать, и вопросы будут решаться оперативнее. А главные вопросы в этой сфере – налоги, дороги, электрификация, приватизация, вывоз мусора. Вот ключевые темы, которые объединяют садоводов. Все остальное – личная грядка каждого, – считает Валерий Трофимов.