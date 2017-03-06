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6 марта 2017 г.
Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям будет предупреждать об опасности при помощи колоколов
Между Уфимской епархией РПЦ и Госкомитетом РБ по ЧС будет подписано необычное соглашение. В преддверии паводка церковь возьмет на себя обязанности предупреждать население о чрезвычайных ситуациях при помощи колоколов.
- Храмы есть в каждом районе Башкирии. В случает крупного ЧП с помощью колокольного звона люди будут предупреждены. Дело в том, что сирену в каждой деревне или селе не установишь. СМС оповещение приходит не ко всем гражданам, а колокольный звон услышат все, - сообщили в пресс-службе ведомства.
6 Март 2017 г.
6 Март 2017 г.
6 Март 2017 г.