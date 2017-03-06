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6 марта 2017 г.

Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям будет предупреждать об опасности при помощи колоколов

Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям будет предупреждать об опасности при помощи колоколов

Между Уфимской епархией РПЦ и Госкомитетом РБ по ЧС будет подписано необычное соглашение. В преддверии паводка церковь возьмет на себя обязанности предупреждать население о чрезвычайных ситуациях при помощи колоколов.

- Храмы есть в каждом районе Башкирии. В случает крупного ЧП с помощью колокольного звона люди будут предупреждены. Дело в том, что сирену в каждой деревне или селе не установишь. СМС оповещение приходит не ко всем гражданам, а колокольный звон услышат все, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Теги: чрезвычайные ситуации, колокол
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