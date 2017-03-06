Болельщики «Салавата» собирают подписи за возвращение Захаркина на должность главного тренера команды

6 марта 2017 г.

По мнению болельщиков, команда плохо выступила из-за бездарного руководства, однако, вина главного тренера в этом минимальна.

«Весь сезон большую часть команды преследовали травмы. Ведущие игроки так и не поправились к плей-офф. Усиления команды не было. Весь сезон команда играла без основного вратаря и центральных нападающих. С данным составом Захаркин сделал все возможное». Болельщики хоккейного клуба инициировали сбор подписей под петицией, которая будет направлена Главе республики Рустэму Хамитову.

Напоминаем, что 3 марта Салават Юлаев объявил об отставке Игоря Захаркина с поста главного тренера команды. О том, что договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон, бывший тренер «Зеленой машины» сообщил в интервью для «Чемпионата».