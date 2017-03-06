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6 марта 2017 г.

Болельщики «Салавата» собирают подписи за возвращение Захаркина на должность главного тренера команды

Болельщики «Салавата» собирают подписи за возвращение Захаркина на должность главного тренера команды

По мнению болельщиков, команда плохо выступила из-за бездарного руководства, однако, вина главного тренера в этом минимальна.

«Весь сезон большую часть команды преследовали травмы. Ведущие игроки так и не поправились к плей-офф. Усиления команды не было. Весь сезон команда играла без основного вратаря и центральных нападающих. С данным составом Захаркин сделал все возможное». Болельщики хоккейного клуба инициировали сбор подписей под петицией, которая будет направлена Главе республики Рустэму Хамитову.

Напоминаем, что 3 марта Салават Юлаев объявил об отставке Игоря Захаркина с поста главного тренера команды. О том, что договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон, бывший тренер «Зеленой машины» сообщил в интервью для «Чемпионата».

Екатерина Старостина
Теги: Игорь Захаркин, Салават Юлаев, петиция
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