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6 марта 2017 г.
Болельщики «Салавата» собирают подписи за возвращение Захаркина на должность главного тренера команды
По мнению болельщиков, команда плохо выступила из-за бездарного руководства, однако, вина главного тренера в этом минимальна.
«Весь сезон большую часть команды преследовали травмы. Ведущие игроки так и не поправились к плей-офф. Усиления команды не было. Весь сезон команда играла без основного вратаря и центральных нападающих. С данным составом Захаркин сделал все возможное». Болельщики хоккейного клуба инициировали сбор подписей под петицией, которая будет направлена Главе республики Рустэму Хамитову.
Напоминаем, что 3 марта Салават Юлаев объявил об отставке Игоря Захаркина с поста главного тренера команды. О том, что договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон, бывший тренер «Зеленой машины» сообщил в интервью для «Чемпионата».
Екатерина Старостина
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