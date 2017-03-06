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В Уфе пройдет ярмарка вакансий для медиков и педагогов
Центр занятости населения города Уфы приглашает 9 марта 2017 года посетить ярмарку вакансий для организаций сферы здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования, финансовой деятельности.
На ярмарке будут предложены вакансии: врачи и медицинские сестры различных квалификаций, администратор, агент по страхованию, дворник, повар, санитар, бухгалтер, инструктор по лечебной физкультуре, педагог, слесарь-сантехник, электромонтер и другие.
Посетителям ярмарки будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости: информирование о ситуации на рынке труда, компьютерная диагностика и консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости.
Место и время проведения: г. Уфа, бульвар Ибрагимова 47/1, с 10.00 до 12.00 часов.