Житель Уфы, подавший в суд на администрацию из-за снежного коллапса на дорогах, рассказал, что им движет и как ведут себя чиновники

5 марта 2017 г.

Юрист Айдар Муллануров в интервью сайту proural объяснил, чем он руководствовался, когда подавал в суд на администрацию Уфы из-за нечищеных от снега дорог и тротуаров, а также рассказал, как ведут себя представители города в суде.

Как возникла идея обратиться в суд?

- Идея возникла у моего сотрудника , обсудили её с коллегами, всем понравилась, я лишь реализовал её.

Понимаете, если бы я проводил январские праздники не в Уфе, а к примеру, был на отдыхе и вернулся в город в феврале, когда ситуация с дорогами уже более-менее решилась, если бы о степени остроты проблемы узнал только со слов знакомых, то иск чбы, наверное, не подал. Мне нужно было самому много раз застрять на машине, выслушать жалобы близких, походить, помесить эти сугробы, чтобы терпение лопнуло и я решил действовать.

Но почему именно иск в суд?

- Как и все уфимцы, я езжу по этим дорогам, хожу по этим тротуарам и испытываю те же неудобства, связанные со снегом, как и все. Поэтому хочу понять, почему наши центральные улицы города-миллионика месяцами завалены снегом, как дороги в труднодоступных горных районах? Могла ли администрация что-то сделать, чтобы такого не случилось? Я понимаю, что снег идет каждую зиму, и не хотел бы, чтобы уфимцы переживали: а вдруг снова повалит и все опять встанет. Зима – это прогнозируемое явление и к ней нужно должным образом готовиться и справляться со снегопадами.

Известный среди юристов специалист Дэвид Майстер написал книгу «Делай то, что проповедуешь». Я тоже стараюсь придерживаться этого принципа. Все 5 лет учёбы на юрфаке мне говорили, что судиться - это цивилизованный способ решения проблем. Сейчас я партнер судебного агентства «Барристер», и я часто предлагаю своим клиентам искать защиты в суде. Поэтому мне показалось логичным самому поступить так, как я проповедовал – «Не доволен – иди в суд».

О чем ваш иск?

- Я не прошу никаких денег, никакой материальной составляющей нет. Я написал, что прошу признать незаконным бездействие администрации и устранить допущенные нарушения. Я этот процесс затеял, в том числе, чтобы докопаться до сути, и понять, почему так произошло. Не исключаю, что город представит доказательства, что они сделали всё от них зависящее, и я смогу во всеуслышание заявить об этом. Я даже хотел бы чтобы так и было.Но пока судя по ходу судебного процесса, к сожалению, ситуация далека от этого.

В тоже время, я полагаю, что этот судебный процесс очень важен и необходим самой администрации. Если суд удовлетворит мой иск, то у чиновников будет стимул еще раз обратить внимание на эту проблему,возможно, это станет для них подспорьем, когда они будут формировать бюджет на будущий год, когда будут просить деньги у республики. Они могут сослаться на решение суда и сказать: «Смотрите, видите, до чего доходит, люди уже в суды подают».

Как в суде ведут себя представители администрации Уфы, они с вами соглашаются?

- Пока этого не происходит. Юристы города доводят эту ситуацию до абсурда и заявляют, что вообще никаких нарушений не было. Несмотря на заявления мэра и его заместителей о том, что в городе не хватает техники и средств, приходит представитель города в суд и заявляет, что снегоуборочных машин достаточно, все есть и мы успеваем чистить, мы справляемся.

Есть четкие нормативы по ГОСТу. Например, снег должен убираться не позднее шести часов с момента выпадения, а он у нас по два месяца лежит. Говорят, есть такие улицы, которые вообще за зиму не чистили. По той улице, где я живу, вообще невозможно передвигаться. Всем очевидно, что эти требования про уборку за 6 часов не выполняются. Я в процессе ожидал, что они скажут: "Да, мы многое успели сделать, правдав этой части города мы не справились, а в другой убрались".

Представитель администрации города не смог мне даже сказать, сколько улиц в Уфе. Они приходят в процесс по поводу уборки снега, и я им задаю вопрос, а на скольких улицах всего вы должны убирать снег, они не отвечают. Отправляют меня смотреть постановление. На самом деле улиц больше тысячи и какая-то часть их содержалась в относительном порядке, например, те, по которым передвигаются высокопоставленные чиновники. Так они бы пришли в суд и показали нам, что эту часть города очистили на пятерку, эту часть - на четверку, эту - на тройку, а до этой вообще руки не дошли, и объяснили, почему так произошло. Но вместо этого юристы приходят и говорят, что все отлично, все в течении шести часов убирается.

Как устроена схема уборки города?

- Представители администрации в суде заявляют, что за городские улицы не отвечают. Они перепоручили их уборку разным организациям. Одну часть - Управлению коммунальным хозяйством, другую часть -Горзеленхозу и т.д. Удобная позиция - пустить человека по кругу, чтобы он бегал и искал ответственного. Но ничего подобного. Я живу в Уфе, и у города есть своя администрация. Если она не отвечает за улицы, тогда за что? Как только такие иски люди начнут подавать и будут выноситься решения суда в отношении конкретных чиновников, тогда мы приблизимся к нормальному цивилизованному обществу.

А как ваши друзья и знакомые восприняли эту идею?

- Поначалу многие люди относились скептически, иногда даже усмехались. Но по мере того сами накапливали негативный опыт проживания в заснеженном городе, отношение стало меняться. Чем чаще мои знакомые опаздывали на работу, стояли в пробках, не могли довезти вовремя детей до школы, попадали в ДТП и т.п., тем больше они начинали интересоваться ходом рассмотрения моего иска. Сейчас мне звонят, предлагают помощь, поддерживают и сопереживают. У меня даже есть знакомые, которые говорили: «Слушай, может, ты расходы финансовые несешь? Давай поможем! Если нужно, можем свидетелями пойти».

В интернете ходят различного рода слухи, о том, что вы можете действовать неискренне. В интересах определенного круга лиц.

-Да, я читал эти конспирологические теории заговора (улыбается – Прим. Ред.) Некоторые пишут, что за мной кто-то стоит, что иск специально подали,чтобы я это дело проиграл. Тогда у городских чиновников был быдокумент, в которой написано, что они сделали все на"отлично". Другие всерьез говорят, что за мной стоят какие-то силы, которые пытаются таким образом надавить на город. Это всё смешно. Я вам скажу вот что: я действую от своего имени и только в интересах горожан. Пользуясь случаем, хочу отмежеваться от всяких протестных деятелей, которые пробуют в социальных сетях использовать мой иск в своих целях. Моя цель – написана в иске – понять насколько добросовестно организован процесс содержания дорог в городе и если есть недочёты – добиться устранения их. Всё просто. Любой может прийти на мой процесс и поучаствовать в нем. Он абсолютно открыт для всех.

Как сейчас обстоят дела?

Судом было дано поручение сотруднику ГИБДД совместно с участниками процесса провести осмотр отдельных улиц Уфы и выяснить соответствуют ли они требованиям ГОСТа. В запросе суда указаны улицы Карла Маркса, Пушкина, Пархоменко, бул. Хадии Давлетшиной, пр.Октября, Жукова. По странному совпадению буквально за полтора дня, между изданием судом поручения и осмотром, эти улицы успели большей частью почистить. Тем не менее, в ходе осмотра мы нашли огромное количество нарушений – на дорогах снежные отвалы, на перекрестках нет треугольников видимости, тротуары нечищеные и т.д.

Для того чтобы проехать к указанным судом улицам нам приходилось проезжать через много других улиц, утопающих в снегу. Но этот факт никак не фиксировался.

Сам факт того, что город вдруг перед осмотром улиц смог их почистить за 1 сутки, говорит о том, что какие-то ресурсы для уборки есть. Не ясно только с какой целью надо было такую показуху устраивать. Кого обманывают коммунальщики, вычищая выборочно улицы, если они сами, их семьи и друзья также как и все вязнут в снегу.

6 марта в Октябрьском районном суде Уфы будет очередное заседание, любой желающий может прийти на него.