Гандбольный клуб «Уфа-Алиса»: тренировки в холодном зале и никаких самолетов

3 марта 2017 г.

Гандбольный клуб «Уфа-Алиса» несмотря на финансовые трудности продолжает играть в Супер лиге. Недавно подопечные Игоря Саранцева одержали победу над ижевским «Университетом». Поединок завершился со счетом 32-24.

О гандболе в Башкирии говорят не много, в основном все завязано на хоккее. Однако это несправедливо, ведь в прессе частенько мелькают имена воспитанников уфимской гандбольной школы. Среди них - Ксения Макеева, Виктория и Яна Жилинскайте.

В Уфе функционирует гандбольный клуб «Уфа-Алиса». С 2015 года он приобрел статус некоммерческой финансовой организации. Учредителем является Министерство молодежной политики и спорта республики. Финансирование клуба осуществляется за счет средств Фонда социально-целевых программ. Постоянного спонсора у клуба нет. В этой связи и возникают финансовые проблемы, которые не позволяют клубу усилить состав опытными игроками, реконструировать зал, в котором проходят тренировки. Было время, когда сотрудники и игроки клуба сидели без зарплаты. Однако «Уфа-Алиса» продолжает играть в Супер лиге. Недавно подопечные Игоря Саранцева переиграли ижевский «Университет». Впереди – ещё три игры. Команда настроена оптимистично. Летом у клуба намечаются двухнедельные тренировочные сборы в Краснодарском крае. Сроки и место проведения зависят от финансовых возможностей клуба.

- Финансирование клуба идет по остаточному принципу. Вы только представьте, бюджет некоторых спортивных школ выше, чем бюджет клуба Супер лиги (!) Высшего эшелона спорта. Так не бывает. Отсюда и все проблемы, - рассказал главный тренер Игорь Саранцев. Нам бы усилить состав клуба. Буквально двух, трех игроков - лидеров, которые сыграли бы на результат, - продолжает он. Они бы заводили команду, подбадривали.

Саранцев подчеркивает, что «на базе детской спортивной школы трудно создать команду, которая бы конкурировала с грандами русского гандбола».

-Такие клубы как «Ростов-Дон» укомплектованы шестью олимпийскими чемпионками, серебряными призерами олимпиады из других стран. Мы на эти лавры высоких клубов не претендуем. Нам бы попроще. Тогда мы будем твердым середняком. Основные игроки этой команды составляют детскую спортивную школу. В советские времена на базе спортивных детских школ функционировала команда, которая «питалась» игроками из спортивной школы. И только лишь два-три человека были приезжими. Но для того чтобы к нам приезжали, зарплаты должны быть выше тех, которые девочки сейчас получают,- резюмировал он.

Сейчас состав команды выглядит следующим образом: 70% уфимок, 30% иногородних – из Екатеринбурга, Тольятти, Челябинска, Ростова-на-Дону.

За свою спортивную деятельность уфимские гандболистки получают 25-30 тысяч рублей. Иногородним клуб предоставляет жилье и средства на питание в размере 10 тысяч рублей. Это самые маленькие зарплаты в Суперлиги. Для сравнения, звезда российского женского гандбола Анна Вяхирева получает от 200 до 300 тысяч рублей в месяц.

Наставник уфимской команды уверен, что если бы не финансовые проблемы, результаты были бы лучше. Для того чтобы клубу быть на плаву и занимать с 7 по 11 место необходимо 25-30 млн. рублей. Оказаться в середнячках обойдется в 55-60 млн. рублей, в первой пятерке - от 180 до 300 млн. рублей.

- Учитывая тот факт, что у нас самая молодая команда в лиге, то зарплаты можно назвать приемлемыми. Уровень зарплат и бюджет сопоставим с московским, ижевским, ставропольским клубами. Однако финансирование у них стабильное, а у нас оно рваное. Да, нам оказывает помощь Минспорт РБ, Администрация города. Основная часть финансирования происходит через Фонд социально целевых программ. Отсюда получают деньги 11 спортивных клубов. В прошлом году мы заявляли одну сумму, однако в процессе согласования она была урезана, Хотелось бы стабильного финансирования в лице фонда, в идеале нам нужен сильный спонсор, - пояснил спортивный директор клуба Талгат Зайнуллин.

В клубе рассказали, что в зимний период спортсменкам, чтобы не замерзнуть приходилось кутаться в слои одежды.

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Когда за окном минус 30, то в зале всего плюс 5 градусов. Тренировки было невозможно проводить. А молодой команде Суперлиги необходимо тренироваться как минимум часа 4-5. Приходилось заниматься теорией, посещать тренажерные залы. Тренировочный процесс был нарушен. Это сказалось на результативности команды, - посетовал тренер.

Помимо того, что зал холодный, он ещё и маленький.

- Когда выходишь играть на площадку большего размера, то и мироощущение там иное. Другое расстояние от боковой линии до ворот, где игрокам приходится вколачивать мячи. Одно дело, когда ты вколачиваешь мячи в маленьком зале, другое в большом, - пояснил Саранцев.

Разработан проект реконструкции зала вместимостью 750 мест. Стоимость работ оценена в 75 млн. рублей. Если зал удастся модернизировать, то здесь можно будет проводить матчи Суперлиги.

Кстати, в целях экономии средств гандболистки не летают на самолетах, а путешествуют на поезде либо колесят по городам на автобусе, который берут в аренду.

В новом сезоне уфимские спортсменки будут выступать в новой форме, выполненной в башкирском стиле. Также у клуба появится генеральный информационный партнер в лице медиахолдинга «Россия-24». Они будут вести прямые трансляции с матчей. Ведется работа по созданию нового логотипа клуба.

В активе уфимской команды лишь два очка и 11 место в турнирной таблице гандбольной Суперлиги России.Следующий матч «Уфа-Алиса» проведёт 12 марта против московского "Луча"