В Башкирии увеличился максимальный размер родительской платы в детских садах

3 марта 2017 г.

Правительство Башкортостана утвердило новый максимальный размер родительской платы, которая взимается за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах. С соответствующим Постановлением можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

В Уфе максимальный размер родительской платы ожидаемо выше, чем в других городах и районах, он составляет 2646 рублей (в прошлом году было 2415 рублей), а самая низкая сумма оплаты в Зилаирском районе - 1070 рублей (в прошлом году - 970 рублей).

В Уфимском районе максимальная сумма родительской платы составляет 2448 рублей, Стерлитамаке — 2376, Салавате — 2205, Иглинском районе — 2102, Калтасинском — 2064, Учалинском — 2060, городе Октябрьский — 2100 рублей.

Примечательно, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.