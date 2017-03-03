Квалифицированные юристы помогут предпринимателям Башкирии

3 марта 2017 г.

На сайте proural.info 16 марта состоится «Горячая линия» с исполнительным директором регионального отделения «Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Тимур Лукманов ответит на вопросы, касающиеся бизнеса и его проблем. Позвонить можно 16 марта с 14:00 до 15:00 по телефону +7 (347) 200-62-54 или прислать свои вопросы заранее по адресу info@proural.info, либо в нашу группу в вк.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (ОПОРА РОССИИ) создана предпринимателями 18 сентября 2002 года (Свидетельство о регистрации общественного объединения Министерством юстиции РФ № 1027746001909 от 10 ноября 2002 года).

Основная цель деятельности ОПОРЫ РОССИИ – содействие консолидации предпринимателей и иных граждан для участия в формировании благоприятных политических, экономических, правовых и иных условий развития предпринимательской деятельности в Российской Федерации, обеспечивающих эффективное развитие экономики.

В составе ОПОРЫ РОССИИ действует 80 региональных отделений - от Калининграда до Камчатки, которые защищают права предпринимателей на местах.