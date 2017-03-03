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3 марта 2017 г.

В Башкирии чиновница, виновная в гибели беременной девушки, отправится в колонию-поселение

В Башкирии чиновница, виновная в гибели беременной девушки, отправится в колонию-поселение

В июне 2016 года бывшая сотрудница стерлитамакского отдела образования Ольга Хуснутдинова, находившаяся за рулем своего автомобиля Шевроле Круз в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с дорожной ситуацией, выехала на встречную полосу и столкнулась в автомобилем ВАЗ 21093. В результате ДТП погибла 29-летняя беременная девушка, находившаяся за рулем встречного авто.

Городской суд признал Ольгу Хуснутдинову виновной и приговорил ее к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение смертельной аварии в состоянии опьянения.

Хуснутдинова посчитала наказание, назначенное судом, слишком суровым и решила обжаловать приговор в апеляционном порядке. Женщина просила назначить ей условное лишение свободы или применить отсрочку от наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, но прокуратура попросила суд ужесточить приговор.

Верховный суд республики по результатам рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке отклонил жалобу Хуснутдиновой и утвердил ранее вынесенное решение. Таким образом, осужденная отправиться в колонию-поселение для отбытия наказания на два с половиной года, а семье потерпевшей должна будет выплатить 1 миллион рублей компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Екатерина Старостина
Теги: ДТП, авария, беременная девушка погибла в ДТП
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