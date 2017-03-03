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3 марта 2017 г.

В Уфе разработаны дополнения в стандарты исламского образования

В Уфе разработаны дополнения в стандарты исламского образования

В Российском исламском университете ЦДУМ России прошло совещание по разработке рекомендаций по корректировке и дополнению образовательного стандарта высшего и среднего исламского образования. 

1 февраля 2017 г. в Москве состоялось заседание Совета по исламскому образованию России. В нем приняли участие ректоры и директора 35 высших и средних учебных заведений, реализующих Программу подготовки специалистов с углубленным изучением истории и культуры ислама. В повестку дня были включены вопросы обсуждения проекта концептуальных основ развития исламского образования России, принятие стандартов среднего и высшего религиозного образования, а также перспективы сотрудничества с Булгарской исламской академией. На заседании с докладами выступили проректор БГПУ им. М.Акмуллы Алмаз Мустаев, директор МНИЦ РМО БГПУ им. М. Акмуллы Данияр Абдрахманов, ректор РИУ ЦДУМ России Артур Сулейманов. Рекомендации по корректировке и дополнению образовательного стандарта высшего и среднего исламского образования направлены в Совет по исламскому образованию России.

Эльвира Азметова
Теги: исламское образование, стандарты
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