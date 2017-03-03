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3 марта 2017 г.

Сегодня Уфу посетит полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе

Сегодня Уфу посетит полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе

В пятницу, 3 марта, в столицу Башкирии приедет округе Михаил Бабич. Цель – рабочая поездка. Рассказали в пресс-службе полпреда.

В Уфе Михаил Бабич проведет заседание Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления, в ходе которого планируется обсудить вопросы деятельности органов местного самоуправления по взаимодействию с институтами гражданского общества и населением при решении вопросов местного значения (в том числе вопросов благоустройства и создания современной благоприятной среды для жизни).

Также в программу полпреда Президента РФ в ПФО входит посещение  Затонской ТЭЦ и встреча с инициативными жителями города, которые  благоустроили один из дворов в Уфе.

Теги: Михаил Бабич, полпред президента
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