В Уфе запустили интерактивную карту ямочного ремонта

2 марта 2017 г.

Любой желающий может отправить заявку на ремонт ямы. Для этого нужно заполнить специальную форму, прикрепить фото и отправить ее.

Для того, чтобы каждый житель города мог сообщить о ямах и выбоинах на дорогах Уфы, Администрация города запускает интерактивную карту локальных разрушений дорожного полотна (карту ямочного ремонта). Создана она на базе яндекс-карт и обладает максимально простым и понятным интерфейсом. Каждый горожанин, сделав отметку на карте и заполнив небольшую форму заявки, прикрепив к ней фотографию проблемного участка, может помочь городским службам более эффективно провести работу по текущему ремонту дорожного полотна.

Как работает карта?

1. Авторизоваться через сайт городской Администрации;

2. Перейти по ссылке Интерактивная карта ямочного ремонта;

3. Выбрать максимально точное местоположение ямы на карте;

4. Заполнить короткую форму заявки;

5. Прикрепить фотографию, на которой хорошо видно местоположение ямы;

6. В одной заявке можно указать один адрес, количество заявок не ограничено;

7. Заявка отобразится на карте красным треугольником с восклицательным знаком. Нажав на нее можно увидеть статус заявки: «требуется ремонт», «заявка принята», либо «ремонт выполнен»;

8. Адреса, где ремонт уже выполнен, будут отображаться на карте зеленым треугольником с галочкой.

Запрещено размещение на карте заведомо ложной информации, проверка которой отнимет время у специалистов профильных служб и отвлечет от решения реальных проблем. Также недопустимо использование нецензурной лексики, оскорблений, угроз, информации, противоречащей законодательству Российской Федерации. Подобная информация будет удалена модератором без объяснения причин.

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