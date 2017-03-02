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В Уфе запустили интерактивную карту ямочного ремонта
Любой желающий может отправить заявку на ремонт ямы. Для этого нужно заполнить специальную форму, прикрепить фото и отправить ее.
Для того, чтобы каждый житель города мог сообщить о ямах и выбоинах на дорогах Уфы, Администрация города запускает интерактивную карту локальных разрушений дорожного полотна (карту ямочного ремонта). Создана она на базе яндекс-карт и обладает максимально простым и понятным интерфейсом. Каждый горожанин, сделав отметку на карте и заполнив небольшую форму заявки, прикрепив к ней фотографию проблемного участка, может помочь городским службам более эффективно провести работу по текущему ремонту дорожного полотна.
Как работает карта?
1. Авторизоваться через сайт городской Администрации;
2. Перейти по ссылке Интерактивная карта ямочного ремонта;
3. Выбрать максимально точное местоположение ямы на карте;
4. Заполнить короткую форму заявки;
5. Прикрепить фотографию, на которой хорошо видно местоположение ямы;
6. В одной заявке можно указать один адрес, количество заявок не ограничено;
7. Заявка отобразится на карте красным треугольником с восклицательным знаком. Нажав на нее можно увидеть статус заявки: «требуется ремонт», «заявка принята», либо «ремонт выполнен»;
8. Адреса, где ремонт уже выполнен, будут отображаться на карте зеленым треугольником с галочкой.
Запрещено размещение на карте заведомо ложной информации, проверка которой отнимет время у специалистов профильных служб и отвлечет от решения реальных проблем. Также недопустимо использование нецензурной лексики, оскорблений, угроз, информации, противоречащей законодательству Российской Федерации. Подобная информация будет удалена модератором без объяснения причин.
В процессе работы сервиса возможны корректировки для удобства пользователей.