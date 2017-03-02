﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD58,4067
EUR61,5198
GBP71,7702
курс ЦБ РФ на 3 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-4°
Облачно
вечер -3°,  ночь -2°,  утро -4°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
2 марта 2017 г.

В Уфе запустили интерактивную карту ямочного ремонта

В Уфе запустили интерактивную карту ямочного ремонта

Любой желающий может  отправить заявку на ремонт ямы. Для этого нужно заполнить специальную форму, прикрепить фото и отправить ее.

Для того, чтобы каждый житель города мог сообщить о ямах и выбоинах на дорогах Уфы, Администрация города запускает интерактивную карту локальных разрушений дорожного полотна (карту ямочного ремонта). Создана она на базе яндекс-карт и обладает максимально простым и понятным интерфейсом. Каждый горожанин, сделав отметку на карте и заполнив небольшую форму заявки, прикрепив к ней фотографию проблемного участка, может помочь городским службам более эффективно провести работу по текущему ремонту дорожного полотна.

Как работает карта?

1. Авторизоваться через сайт городской Администрации;

2. Перейти по ссылке Интерактивная карта ямочного ремонта;

3. Выбрать максимально точное местоположение ямы на карте;

4. Заполнить короткую форму заявки;

5. Прикрепить фотографию, на которой хорошо видно местоположение ямы;

6. В одной заявке можно указать один адрес, количество заявок не ограничено;

7. Заявка отобразится на карте красным треугольником с восклицательным знаком. Нажав на нее можно увидеть статус заявки: «требуется ремонт», «заявка принята», либо «ремонт выполнен»;

8. Адреса, где ремонт уже выполнен, будут отображаться на карте зеленым треугольником с галочкой.

Запрещено размещение на карте заведомо ложной информации, проверка которой отнимет время у специалистов профильных служб и отвлечет от решения реальных проблем. Также недопустимо использование нецензурной лексики, оскорблений, угроз, информации, противоречащей законодательству Российской Федерации. Подобная информация будет удалена модератором без объяснения причин.

В процессе работы сервиса возможны корректировки для удобства пользователей.

Теги: Ямочный ремонт, отремонтировать ямы
140 Оценить новость:  0  0
Отправить
В российских кинотеатрах покажут ленту башкирского режиссера
2 Март 2017 г.
В российских кинотеатрах покажут ленту башкирского режиссера
"Уфа" впервые в истории вышла в полуфинал Кубка России по футболу
2 Март 2017 г.
"Уфа" впервые в истории вышла в полуфинал Кубка России по футболу
Жительница Уфы круглые сутки дежурит, чтобы не утонуть от талых вод у себя дома
2 Март 2017 г.
Жительница Уфы круглые сутки дежурит, чтобы не утонуть от талых вод у себя дома
Депутат Госдумы пришел в ужас от состояния уфимского барака, в котором живут люди
1 Март 2017 г.
Депутат Госдумы пришел в ужас от состояния уфимского барака, в котором живут люди
Представитель «Роснефти» войдёт в состав правления «Салавата Юлаева»
1 Март 2017 г.
Представитель «Роснефти» войдёт в состав правления «Салавата Юлаева»
В Башкирии строительная компания вернет клиенту больше ста тысяч рублей
1 Март 2017 г.
В Башкирии строительная компания вернет клиенту больше ста тысяч рублей
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]