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1 марта 2017 г.

Депутат Госдумы пришел в ужас от состояния уфимского барака, в котором живут люди

Депутат Госдумы пришел в ужас от состояния уфимского барака, в котором живут люди

Не так давно в Уфу с рабочим визитом приезжал депутат Госдумы от Башкирии и член партии «Справедливая Россия» Гаджимурад Омаров, которого очень заинтересовала проблема жильцов одного уфимского барака. Их должны были расселить еще шесть лет назад, но этого до сих пор не произошло, несмотря на то, что дом износился уже больше чем на 75%, и в таких условиях жить опасно.

Гаджимурад Омаров сообщил о том, что отправил депутатские запросы в МЧС, Ростехнадзор РБ, Госжилинспекцию и Генпрокуратуру России и взял под свой контроль это дело, а чтобы привлечь внимание городских властей депутат провел ночь в одной из комнат печально известного барака, сообщает Proufu.

По словам Омарова, в бараке ни умыться, ни почистить зубы, ни принять душ нельзя, дом может рухнуть в любой момент, а ночью слышно как под полом бегают крысы. Депутат уверен, что в таком месте жить нельзя.

Сами жильцы вниманию со стороны высокопоставленных лиц рады и надеются, что это как-то поможет решить вопрос с расселением. Между тем, в бараке на Шота Руставели 70/7 продолжают проживать семьи, в которых есть и дети, и инвалиды, а стены здания покрыты трещинами и оседают, есть проблемы с проводкой.

Екатерина Старостина
Теги: уфимский барак на Шота Руставели 70/7, Гаджимурад Омаров
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