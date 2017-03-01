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1 марта 2017 г.
Представитель «Роснефти» войдёт в состав правления «Салавата Юлаева»
Он будет осуществляться финансовый контроль. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на слова главы РБ Рустэма Хамитова.
Финансирование клуба осталось на том же уровне.
- На сегодняшний день для башкирского хоккея никаких угроз с точки зрения снижения финансирования не существует. Все остается на том же уровне. С "Роснефтью" и "Башнефтью" у нас полное понимание по этому вопросу, - добавил Хамитов.
Напомним, 12 октября "Роснефть" приобрела контрольный пакет акций "Башнефти". 13 октября был изменен состав совета директоров. Башкирии принадлежит пакет в 25% акций.
В октябре 2016 года контрольный пакет акций "Башнефти", которая является генеральным спонсором "Салавата Юлаева" приобрела "Роснефть".
Светлана Куликова
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