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1 марта 2017 г.

Представитель «Роснефти» войдёт в состав правления «Салавата Юлаева»

Представитель «Роснефти» войдёт в состав правления «Салавата Юлаева»

Он будет осуществляться финансовый контроль. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на слова главы РБ Рустэма Хамитова.

Финансирование клуба осталось на том же уровне. 

- На сегодняшний день для башкирского хоккея никаких угроз с точки зрения снижения финансирования не существует. Все остается на том же уровне. С "Роснефтью" и "Башнефтью" у нас полное понимание по этому вопросу, - добавил Хамитов.

Напомним, 12 октября "Роснефть" приобрела контрольный пакет акций "Башнефти". 13 октября был изменен состав совета директоров. Башкирии принадлежит пакет в 25% акций.

В октябре 2016 года контрольный пакет акций "Башнефти", которая является генеральным спонсором "Салавата Юлаева" приобрела "Роснефть".

Светлана Куликова
Теги: Башнефть, Роснефть, хоккей, спорт, ХК салават Юлаев, Рустэм Хамитов
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