В Башкирии строительная компания вернет клиенту больше ста тысяч рублей

1 марта 2017 г.

В сентябре 2015 года уфимец Валерий заключил с компанией «Ремстроймонтаж» договор на установку балконных рам, руководитель которой взял предоплату и перестал выходить на связь.

- Общая сумма составляла 60 тысяч рублей, но Айрат Нугуманов попросил заранее оплатить 40 тысяч рублей и заверил, что максимум через три дня начнут работу. После этого пропал – все телефоны были выключены, а контора, как оказалось, была зарегистрирована в Стерлитамаке, – рассказал proural клиент Валерий.

Заказчики обращались в полицию и прокуратуру, но помощи не получили. Однако, Роспотребнадзор не оставил ситуацию без внимания – директора строительной компании нашли и организовали очную ставку.

– В кабинете Роспотребнадзора он написал расписку, что обязуется вернуть всю сумму до 30 ноября 2016 года. После этого Айрат Зиннурович Нугуманов на связь не выходил. Все сроки вышли, и мы обратились в суд, – подытожил Валерий.

Proural дозвонился до руководителя «Ремстроймонтажа», и он сообщил, что ни от кого не прячется, а в настоящее время работает на севере, и у него не всегда есть возможность пользоваться сотовой связью.

– Валерий мой номер телефона знает, а позвонить сам я не мог, на счету денег не было.

Ни на одном судебном заседании ответчик не появился, но суд постановил полностью удовлетворить исковые требования. Таким образом, Айрат Нугуманов теперь вместо 40000 рублей выплатит 125000 – за неустойку и моральный вред.