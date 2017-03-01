КУРСЫ ВАЛЮТ
USD58,3776
EUR61,5417
GBP72,2073
курс ЦБ РФ на 2 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-7°
Ясно
вечер -9°,  ночь -1°,  утро -8°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
С первым днем весны!
С первым днем весны!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
1 марта 2017 г.

В Башкирии строительная компания вернет клиенту больше ста тысяч рублей

В Башкирии строительная компания вернет клиенту больше ста тысяч рублей

В сентябре 2015 года уфимец Валерий заключил с компанией «Ремстроймонтаж» договор на установку балконных рам, руководитель которой взял предоплату и перестал выходить на связь.

- Общая сумма составляла 60 тысяч рублей, но Айрат Нугуманов попросил заранее оплатить 40 тысяч рублей и заверил, что максимум через три дня начнут работу. После этого пропал – все телефоны были выключены, а контора, как оказалось, была зарегистрирована в Стерлитамаке, – рассказал proural клиент Валерий.

Заказчики обращались в полицию и прокуратуру, но помощи не получили. Однако, Роспотребнадзор не оставил ситуацию без внимания – директора строительной компании нашли и организовали очную ставку.

– В кабинете Роспотребнадзора он написал расписку, что обязуется вернуть всю сумму до 30 ноября 2016 года. После этого Айрат Зиннурович Нугуманов на связь не выходил. Все сроки вышли, и мы обратились в суд, – подытожил Валерий.

Proural дозвонился до руководителя «Ремстроймонтажа», и он сообщил, что ни от кого не прячется, а в настоящее время работает на севере, и у него не всегда есть возможность пользоваться сотовой связью.

– Валерий мой номер телефона знает, а позвонить сам я не мог, на счету денег не было.

Ни на одном судебном заседании ответчик не появился, но суд постановил полностью удовлетворить исковые требования. Таким образом, Айрат Нугуманов теперь вместо 40000 рублей выплатит 125000 – за неустойку и моральный вред.

Екатерина Старостина
Теги: мошенничество, строительная компания
93 Оценить новость:  0  0
Отправить
Депутат Госдумы пришел в ужас от состояния уфимского барака, в котором живут люди
1 Март 2017 г.
Депутат Госдумы пришел в ужас от состояния уфимского барака, в котором живут люди
Представитель «Роснефти» войдёт в состав правления «Салавата Юлаева»
1 Март 2017 г.
Представитель «Роснефти» войдёт в состав правления «Салавата Юлаева»
В 22 китайских города теперь можно будет улететь из Уфы
1 Март 2017 г.
В 22 китайских города теперь можно будет улететь из Уфы
У Уфы 48 место в рейтинге «убитых» дорог
1 Март 2017 г.
У Уфы 48 место в рейтинге «убитых» дорог
Башкирский лимузин задолжал 7 миллионов рублей по налогам и зарплате
1 Март 2017 г.
Башкирский лимузин задолжал 7 миллионов рублей по налогам и зарплате
Уфимские моржи проведут суточный марафон
1 Март 2017 г.
Уфимские моржи проведут суточный марафон
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]