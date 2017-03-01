В 22 китайских города теперь можно будет улететь из Уфы

1 марта 2017 г.

Авиакомпания «Вим-авиа» получила допуск на осуществление регулярных рейсов из Уфы в 22 города Китайской Народной Республики. О наличии материалов, подтверждающих согласие Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), сообщает «Коммерсант».

В настоящий момент согласованы пять рейсов в неделю в Санью - городской округ на юге острова Хайнань, три рейса в неделю в курортный город Далянь и допуски на полеты до 11 раз в неделю в города Шеньян, города Чаньчунь, Тяньцзинь, Чунцин, Цзямусы, Хух-Хото, Наньчан, Хайлар, Яньцзи, Чженчжоу, Сиань, Чанша, Чунду, Ухань.

В расписании международного аэропорта Уфы рейсов в города Китая пока что нет, несмотря на то, что власти Башкирии предлагали министру транспорта КНР установить авиационное сообщение в 2015 году. Рейс Уфа-Пекин, обсуждаемый между властями республик, так и не был запущен.