КУРСЫ ВАЛЮТ
USD58,3776
EUR61,5417
GBP72,2073
курс ЦБ РФ на 2 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-7°
Ясно
вечер -9°,  ночь -1°,  утро -8°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
С первым днем весны!
С первым днем весны!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
1 марта 2017 г.

В 22 китайских города теперь можно будет улететь из Уфы

В 22 китайских города теперь можно будет улететь из Уфы

Авиакомпания «Вим-авиа» получила допуск на осуществление регулярных рейсов из Уфы в 22 города Китайской Народной Республики. О наличии материалов, подтверждающих согласие Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), сообщает «Коммерсант».

В настоящий момент согласованы пять рейсов в неделю в Санью - городской округ на юге острова Хайнань, три рейса в неделю в курортный город Далянь и допуски на полеты до 11 раз в неделю в города Шеньян, города Чаньчунь, Тяньцзинь, Чунцин, Цзямусы, Хух-Хото, Наньчан, Хайлар, Яньцзи, Чженчжоу, Сиань, Чанша, Чунду, Ухань.

В расписании международного аэропорта Уфы рейсов в города Китая пока что нет, несмотря на то, что власти Башкирии предлагали министру транспорта КНР установить авиационное сообщение в 2015 году. Рейс Уфа-Пекин, обсуждаемый между властями республик, так и не был запущен.

Екатерина Старостина
Теги: Вим-авиа, рейсы из Уфы в Китай
147 Оценить новость:  0  0
Отправить
Депутат Госдумы пришел в ужас от состояния уфимского барака, в котором живут люди
1 Март 2017 г.
Депутат Госдумы пришел в ужас от состояния уфимского барака, в котором живут люди
Представитель «Роснефти» войдёт в состав правления «Салавата Юлаева»
1 Март 2017 г.
Представитель «Роснефти» войдёт в состав правления «Салавата Юлаева»
В Башкирии строительная компания вернет клиенту больше ста тысяч рублей
1 Март 2017 г.
В Башкирии строительная компания вернет клиенту больше ста тысяч рублей
У Уфы 48 место в рейтинге «убитых» дорог
1 Март 2017 г.
У Уфы 48 место в рейтинге «убитых» дорог
Башкирский лимузин задолжал 7 миллионов рублей по налогам и зарплате
1 Март 2017 г.
Башкирский лимузин задолжал 7 миллионов рублей по налогам и зарплате
Уфимские моржи проведут суточный марафон
1 Март 2017 г.
Уфимские моржи проведут суточный марафон
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]