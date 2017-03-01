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1 марта 2017 г.

У Уфы 48 место в рейтинге «убитых» дорог

У Уфы 48 место в рейтинге «убитых» дорог

В России подвели так называемый рейтинг «убитых» дорог. Уфа оказалась на 48 месте из 117 городов.

Общероссийский народный фронт подвел итоги рейтинга самых плохих дорог в России. Несмотря на то негодование, которое жители Уфы часто высказывают в социальных сетях и обращениях в Администрацию города, столица Башкирии оказалась на 48 месте. На специальном сайте ОНФ отмечено, что при составлении рейтинга учитывалось состояние гарантийных дорог, а также общей дорожной системы города.

При осмотре дорог использовался визуальный и инструментальный контроль. Первое место в рейтинге занимает Белгород, последнее - Петропавловск-Камчатский.

Эльвира Азметова
Теги: рейтинг, убитые дороги
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