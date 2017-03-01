КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|58,3776
|EUR
|61,5417
|GBP
|72,2073
курс ЦБ РФ на 2 марта
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-7°
вечер -9°, ночь -1°, утро -8°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
1 марта 2017 г.
У Уфы 48 место в рейтинге «убитых» дорог
В России подвели так называемый рейтинг «убитых» дорог. Уфа оказалась на 48 месте из 117 городов.
Общероссийский народный фронт подвел итоги рейтинга самых плохих дорог в России. Несмотря на то негодование, которое жители Уфы часто высказывают в социальных сетях и обращениях в Администрацию города, столица Башкирии оказалась на 48 месте. На специальном сайте ОНФ отмечено, что при составлении рейтинга учитывалось состояние гарантийных дорог, а также общей дорожной системы города.
При осмотре дорог использовался визуальный и инструментальный контроль. Первое место в рейтинге занимает Белгород, последнее - Петропавловск-Камчатский.
Эльвира Азметова
Материалы на эту тему:
1 Март 2017 г.
1 Март 2017 г.