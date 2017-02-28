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28 февраля 2017 г.

Специальная комиссия досконально изучит вопросы питания уфимских школьников

Специальная комиссия досконально изучит вопросы питания уфимских школьников

Вопросы детского и школьного питания стали ключевой темой заседания постоянной комиссии городского Совета Уфы по социальной политике и гуманитарным вопросам. Вместе с депутатами тему обсуждали представители Министерства здравоохранения РБ, Администрации города, руководители образовательных учреждений и предприятий питания. 

Большинство вопросов, обсуждавшихся в ходе заседания, были связаны с организацией питания школьников. Одна из наиболее существенных сложностей в этой сфере - неравномерная укомплектованность школ. Например, в одной школе могут учиться 400 человек, а в другой – 1500. Во втором случае такое количество детей просто физически не помещается в зале столовой. 

Актуально для уфимских школ и увеличение продолжительности большой перемены, во время которой организуется горячее питание детей. Вопрос о недостаточной ее продолжительности неоднократно поднимали и учителя, и родители учащихся. В ходе совещания депутатами было озвучено предложение увеличить большую перемену до 20 минут. 

Следующий вопрос, который довольно часто поднимают родители учащихся – остывшая еда. Для решения этой проблемы предлагается обеспечить образовательные учреждения термотележками. В нескольких школах Уфы они уже имеются. 

Довольно остро стоит в сфере детского питания и вопрос обеспечения кадрами. В связи с этим было предложено создать целевые группы в образовательных учреждениях города, которые бы подготовили требуемых специалистов. 

Заместитель начальника управления образования Администрации города Рамиля Ишемгулова рассказала депутатам о поддержке детей-сирот, детей из малоимущих семей и семей социального риска. Такие дети обеспечиваются дотациями на питание в 127 школах Уфы. 

В ходе заседания депутаты также разбирались в причинах повышения стоимости детского и школьного питания и в вопросах кредиторской задолженности, которая образуется у образовательных учреждений за питание. Цель – чтобы такой задолженности не было вообще. 

По итогам заседания было принято решение создать в Уфе до 31 марта текущего года межведомственную рабочую группу, которая досконально изучит все накопившиеся сложности в сфере детского и школьного питания и даст конкретные предложения по их решению.

 

Элла Уфимцева
Теги: школьное питание, специальная комиссия, межведомственная группа
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