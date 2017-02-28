КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,9627
EUR61,3883
GBP72,0650
курс ЦБ РФ на 1 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-2°
Пасмурно
ночь -9°,  утро -7°,  br/>д -2°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Уфа. Машины вмерзли в лед
Уфа. Машины вмерзли в лед
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
28 февраля 2017 г.

Глава горсовета Уфы: работу мэра должен оценивать народ, а не чиновники

Глава горсовета Уфы: работу мэра должен оценивать народ, а не чиновники

Глава горсовета Уфы  Валерий Трофимов избегает провокационных вопросов.

Сегодня, на пресс-конференции в мэрии, главу Горсовета Уфы Валерия Трофимова попросили оценить деятельность Ирека Ялалова на посту градоначальника. На что спикер ответил: «Работу мэра должен оценивать народ, а не чиновники».

- При дефиците средств, которые испытывает казна города, Ирек Ялалов хорошо справляется со своими обязанности. В этой ситуации  главное не запаниковать, сплотить команду. Он с этим справляется. Недостатки нужно анализировать, а не критиковать. Необходимо выработать систему эффективной работы, - пояснил Трофимов.

Что касается наболевшей проблемы борьбы со снегом, то здесь Трофимов отметил, что городским властям не удалось грамотно выстроить работу. По его мнению, к борьбе со снежным коллапсом можно было привлечь молодежь.

Не остался в стороне и вопрос коммунальных аварий, которые в последнее время участились в городе.

- Количество коммунальных аварий сейчас на 50%  меньше, чем было 20 лет назад. Здесь главное умение их ликвидировать.

В целом, Горсовет оценил работу мэрии положительно.

Напомним, четыре года назад бывший глава горсовета Евгений Семивеличенко высказался о работе Ирека Ялалова, который год как  был мэром. Тогда «градоначальник из всех сложившихся ситуаций выходил достойно. Об этом свидетельствовали многочисленные рейтинги, в которых Ялалов занимал высокие строчки».

Светлана Куликова, Фото: пресс-служба уфимского городского Совета
Теги: Горсовет Уфы, Уфа, Ирек Ялалов, Валерий Трофимов
151 Оценить новость:  1  0
Отправить
Специальная комиссия досконально изучит вопросы питания уфимских школьников
28 Февраль 2017 г.
Специальная комиссия досконально изучит вопросы питания уфимских школьников
Дело двух Федераций: хоккей в Башкирии не могут поделить
28 Февраль 2017 г.
Дело двух Федераций: хоккей в Башкирии не могут поделить
В Уфе начали ямочный ремонт дорог, не дожидаясь весны
28 Февраль 2017 г.
В Уфе начали ямочный ремонт дорог, не дожидаясь весны
Самые значимые события в Башкирии за вторую половину февраля
28 Февраль 2017 г.
Самые значимые события в Башкирии за вторую половину февраля
Первый вице-мэр Уфы: «Будем привлекать надзорные органы, чтобы проверяли работу коммунальщиков"
28 Февраль 2017 г.
Первый вице-мэр Уфы: «Будем привлекать надзорные органы, чтобы проверяли работу коммунальщиков"
Жители Уфы могут выбрать улицы для ремонта
27 Февраль 2017 г.
Жители Уфы могут выбрать улицы для ремонта
АРХИВ [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль]