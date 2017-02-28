Глава горсовета Уфы: работу мэра должен оценивать народ, а не чиновники

28 февраля 2017 г.

Глава горсовета Уфы Валерий Трофимов избегает провокационных вопросов.

Сегодня, на пресс-конференции в мэрии, главу Горсовета Уфы Валерия Трофимова попросили оценить деятельность Ирека Ялалова на посту градоначальника. На что спикер ответил: «Работу мэра должен оценивать народ, а не чиновники».

- При дефиците средств, которые испытывает казна города, Ирек Ялалов хорошо справляется со своими обязанности. В этой ситуации главное не запаниковать, сплотить команду. Он с этим справляется. Недостатки нужно анализировать, а не критиковать. Необходимо выработать систему эффективной работы, - пояснил Трофимов.

Что касается наболевшей проблемы борьбы со снегом, то здесь Трофимов отметил, что городским властям не удалось грамотно выстроить работу. По его мнению, к борьбе со снежным коллапсом можно было привлечь молодежь.

Не остался в стороне и вопрос коммунальных аварий, которые в последнее время участились в городе.

- Количество коммунальных аварий сейчас на 50% меньше, чем было 20 лет назад. Здесь главное умение их ликвидировать.

В целом, Горсовет оценил работу мэрии положительно.

Напомним, четыре года назад бывший глава горсовета Евгений Семивеличенко высказался о работе Ирека Ялалова, который год как был мэром. Тогда «градоначальник из всех сложившихся ситуаций выходил достойно. Об этом свидетельствовали многочисленные рейтинги, в которых Ялалов занимал высокие строчки».