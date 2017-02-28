Дело двух Федераций: хоккей в Башкирии не могут поделить

28 февраля 2017 г.

В хоккее конфликтные ситуации возникают не только на ледовом поле, но и за стенами ледовых дворцов. Сейчас в Башкирии работают две федерации хоккея. Одну возглавляет Александр Николаев, а другой руководит помощник генерального директора «Салавата Юлаева» и депутат Государственного собрания республики Александр Семак. Все бы ничего, да организации не могут ужиться вместе. В СМИ бурно обсуждают эту тему, а родители и вовсе запутались, выбирая, в какую федерацию отдать их чадо.

Федерация хоккея Республики Башкортостан существует с 2000 года, а ее оппонент в лице Объединенной федерации хоккея с 2015 года.

Чтобы разобраться в этой ситуации, мы выслушали два мнения. Президент федерации хоккея Башкортостана Александр Николаев винит во всем случившемся своего соперника Александра Семака. По его мнению, именно Семак разрушает целостность всей хоккейной структуры региона.

Что на данный момент происходит c федерацией хоккея Башкирии возглавляемой Николаевым?

- У федерации с 15 августа 2016 года приостановлена аккредитация. Министерство спорта и молодёжной политики республики выставило нам выдуманные нарушения. Все это делается с подачи чиновников. В частности, заместителя премьер-министра, который отвечает за спорт в Правительстве РБ и депутата Курултая Александра Семака. Это конфликт интересов и денежных средств ФХР.

Какие нарушения вам инкриминируют?

- Нас обвиняют, в том, что мы не представляем отчеты, состав сборной республики по хоккею. Но это неправда. Также нас обвиняют в том, что мы не взаимодействуем со спортивными клубами. Это тоже ложь. За 15 лет мы выделили более 100 комплектов форм для хоккеистов. Была проделана огромная работа. Создана детско-юношеская хоккейная лига. Была сформирована и студенческая лига, но в связи с тем, что Объединенная федерация задействовала административный ресурс, команды участвуют под ее эгидой. Наш проект сошел на нет.

Как раньше выстраивалась ваша работа?

- Мы формировали состав сборной РБ на всероссийские и международные соревнования по хоккею, проводили соревнования, организовывали турниры. У нас есть положение о формировании сборной на основе ДЮСШ ХК «Салават Юлаев». Но как только пришел мой оппонент, то нарушилось все взаимодействие. Он игнорирует наши обращения в адрес хоккейного клуба для взаимодействия и формирования сборной. Я обращался к министру спорта России Виталию Мутко, но мое обращение так и осталось без внимания. Мы 15 лет успешно работаем, сотрудничаем с ХК. Отмечу, что неаккредитованной организации, какой и является Объединенная федерация, работать нельзя, иначе идет прямое нарушение закона. Семак в этом плане некомпетентный руководитель. Им все дозволено, благодаря чиновникам свыше. Они не имеют права проводить соревнования.

Откуда поступало финансирование?

- Нас финансировал благотворительный фонд «Урал», потом «Башнефть». Но сейчас мы не получаем никаких средств.

Крайнее мероприятие, которое вам удалось провести?

- Последнее мероприятие мы провели в 2016 году. Это был финал детско-юношеской хоккейной лиги РБ. Дальнейшая наша работа будет зависеть от того восстановят ли нам аккредитацию. Приказ о лишении я видел. Мы будем обжаловать решение комиссии в суде. Сплошь и рядом нарушения. Это вопиющий факт. Обращение, адресованное к руководителю региона, было перенаправлено инициатору ликвидации нашей организации. Круг замкнулся. Надеюсь, что этим вопросом займется президент России Владимир Путин.

В пресс-службе Объединенной Федерации хоккея Башкирии поделились своим видением этой запутанной истории

- Организация начала функционировать с августа 2015 года. Мы работаем в рамках закона и ничего не нарушаем. Федерация проводит соревнования в соответствии с заявленными требованиями. Никто этому не мешает, мы открыты к сотрудничеству. Отмечу, что в состав федерации входит коллегия судей по хоккею республики. Мы акцентируем внимание не на федерации, а на хоккее. Наша задача - сделать хоккей доступным.

Получение аккредитации у нас в планах. Для начала мы хотим зарекомендовать себя как ответственная и добросовестная организация. Мы просто хотим работать, а не участвовать в передрягах. Мы устали от скандалов и дрязг. В полемику вступать мы ни с кем не хотим. Мы просто хотим работать. Что касается бюджета, то оглашен он не был, - отметили в объединенной федерации хоккея.

Объединенная федерация организовывает детские, юношеские, студенческие, любительские, ночные и следж-хоккейные турниры. В сезоне 2015-2016 гг. они провели свыше 100 мероприятий и соревнований. Самое яркое – это Неделя хоккея в республике во время Матча звёзд. Среди других проектов - чемпионат «Ночной хоккейной лиги РБ» и «Уфимской любительской хоккейной лиги», соревнования «Детской хоккейной лиги на искусственном льду» и республиканские соревнования клуба «Золотая шайба». В апреле 2016 года при непосредственном участии «ОФХБ» был проведен Международный благотворительный турнир на Кубок Олега Гришина по хоккею с шайбой среди юношей 2003 г.р. с участием детской хоккейной команды из Донецка. Федерация обеспечивает детские хоккейные команды комплектами хоккейной формы.

Мнение специалистов

Член президиума Объединенной федерации хоккея Рустем Ахмадинуров считает, что конфликт не идет на пользу ни развитию хоккею, ни федерациям в целом.

- Достойным выходом из сложившейся ситуации может стать организация встречи на площадке Госсобрания или на площадке Общественной палаты для того чтобы выработать общую позицию и не раскалывать хоккейное движение, - подытожил спикер.

Александр Арютин, член сборной болельщиков:

- Здесь идет прямое нарушение закона. Попросту одну организацию насадили на другую. Объединенная федерация – она же фейковая, насаженная административным ресурсом. Выход из сложившейся ситуации один - сесть за стол переговоров и провести перевыборы. Все должно быть сделано в рамках закона.

Николай Кишмерешкин, член команды болельщиков:

-Я не буду принимать ни одну из сторон. Две федерации не может быть априори. Необходимо найти компромисс. Вновь образованная федерация была создана с помощью административного ресурса. Получается, что было разрушено старое, но и ничего нового не создано. Нужно сесть за стол переговоров, несмотря ни на какие регалии, должности, прежние заслуги. Федерацию должен выбирать профессиональный электорат, а не чиновники. Народ должен сам выбрать того, с кем ему комфортно работать.