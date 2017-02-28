Самые значимые события в Башкирии за вторую половину февраля

28 февраля 2017 г.

Февраль 2017 года приблизился к своему завершению. Исполнительный директор Евразийского центра «Самрау» Константин Сафронов специально для сайта proural.info подвел рейтинг самых значимых событий этого времени.

Касаемо активности политических партий в Башкирии стоит отметить такие наиболее яркие акции, как подведение итогов конкурса ЛДПР «Стань помощником депутата» в республике. В рамках которого был организован конкурс на замещение вакантных должностей помощников муниципальных депутатов. А 15 февраля по результатам отбора конкурсная комиссия из шестнадцати претендентов определила трех финалистов, предложивших наиболее интересные идеи и проекты по улучшению жизни граждан.

Определенной активностью отличилось и Башкирское «Яблоко», которое поддержало акцию «Марш Немцова». По данным сайта регионального отделения партии 26 февраля местный актив присоединился к акции памяти, посвященной государственному и общественному деятелю Борису Немцову. Но при этом более подробной информации о месте и времени ее проведения в Уфе или других городах республики на партийном интернет-ресурсе не оказалось.

Традиционно в Башкирии свою работу показали и «единороссы», которые с середины февраля начали проведение мониторинга платежей по ОДН. Как сообщила пресс-служба партии «Единая Россия» в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» в регионах запущен мониторинг, направленный на выявление случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды.

В федеральной и республиканской повестке дня остается Общероссийский народный фронт, который за вторую половину февраля успел запустить уже несколько новых общероссийских проектов. В Уфе ОНФ презентовал проекты «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Так в рамках проекта «Генеральная уборка» каждый житель Башкирии сможет добавить обнаруженную незаконную свалку в интерактивную карту. Аналогичным образом уже действует проект ОНФ «Карта убитых дорог», по которой фронтовики смогут проводить мониторинг ситуации качества дорожного полотна и оперативно информировать для устранения нарушений муниципалитеты.

Интересным событием месяца является и проведенный рейтинг ТОП-20 глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа, в который вошел Рустэм Хамитов

Глава Башкирии занял 18 место в рейтинге губернаторов по упоминаемости в соцмедиа. Информацию об этом можно увидеть на сайте Компании «Медиалогия», которая и подготовила рейтинг. Рустэм Хамитов в рейтинг-листе занял 18 место с общим количеством упоминаний – 5723. Лидерами рейтинга стали Рамзан Кадыров – 73 387 (Чечня), Сергей Собянин – 53 048 (Москва), Георгий Полтавченко – 31 917 (Санкт-Петербург), Сергей Аксенов – 21 489 (Крым) и Рустам Минниханов – 19 176 (Татарстан). Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, форумах и блогах.

Вместе с тем, обсуждаемый с прошлого года законопроект о ранних браках в феврале не попал в повестку 39-го заседания республиканского парламента. Так в Башкирии отложили рассмотрение ранее внесенного прокурором республики Андреем Назаровым законопроекта. Проект закона регламентирующего порядок вступления в брак в виде исключения лиц, не достигших 16 лет горячо обсуждался еще в прошлом году. Спикер Госсобрания Константин Толкачев перед февральским заседанием объяснил перенос обсуждения серьезными изменениями семейного законодательства на федеральном уровне.

В февральскую новостную ленту вошли и кадровые изменения в подведомственных республиканских учреждениях

Так Ильгиз Кызыргулов был назначен ректором БАГСУ. Трудовую деятельность он начал в 2001 году ассистентом кафедры теоретической физики Башкирского государственного университета. В 2006 году работал главным специалистом отдела образования и науки аппарата правительства республики, с 2015 года, трудился в должности директора Нефтекамского филиала БашГУ. А 22 февраля распоряжением Рустэма Хамитова был назначен ректором Академии Государственной службы и управления при Главе республики. Учебное заведение с 1991 года занимается повышением квалификации государственных служащих, а также на базе академии функционирует Республиканский центр кадрового тестирования.

Негативным событием месяца стало нарушение экологического законодательство замеченного Росприроднадзором и ОНФ

Так надзорное ведомство потребовало приостановить производство Благовещенского арматурного завода. Одной из причин послужило обращение регионального штаба ОНФ, обнаружившего промышленную свалку, недалеко от предприятия.

А признание Верховным судом республики законным запрета на проведение гей-парада в Уфе ознаменовало завершение резонансных событий месяца. 15 февраля Верховный суд республики подтвердил ранее вынесенное решение Кировского районного суда об отказе в проведении акции ЛГБТ-сообщества.

По мнению эксперта Константина Сафронова работа ОНФ и политических партий в регионе в целом носит устойчивый характер, их деятельность так или иначе на виду, а поствыборный период характеризуется определенным спадом именно политической активности в противовес социальным, экологическим, благотворительным и иным общественно полезным акциям партийцев.

Говоря же о резонансных событиях, то они как правило вызваны либо деятельностью несистемных групп интересов, либо экстра-факторами. При этом низкий уровень социального протеста гей-меньшинств как раз и показывает отсутствие общественной поддержки их движения со стороны населения. Касательно экстра-факторов, они наиболее негативно могут сказаться именно на местной власти, которая после январского снежного коллапса и многочисленных коммунальных аварий сейчас не очень популярна. При этом следственные действия, проведенные в столичной администрации муниципалитета могут еще сильнее «подогреть» депрессивные настроения горожан, считает эксперт.