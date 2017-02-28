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28 февраля 2017 г.

В Уфе начали ямочный ремонт дорог, не дожидаясь весны

В Уфе начали ямочный ремонт дорог, не дожидаясь весны

Из-за резких перепадов температур на дорогах в городе стали образовываться ямы. Такое состояние дорожного покрытия создает серьезную опасность для движения транспорта, поэтому коммунальные службы Уфы приступили к устранению возникших проблем с помощью инновационного метода - укладки холодного асфальта.

Холодным асфальтом называется специальная смесь, которая сохраняет первоначальный вид и свойства под воздействием любого температурного режима. Такая особенность позволяет использовать его в условиях, при которых невозможно укладка горячего асфальта.

Несмотря на снег, был проведен ямочный ремонт на перекрестке улиц Армавирской и Пугачева, восстановлены поврежденные фрагменты дороги на улицах Седова, Пугачева и Менделеева, Маршала Жукова и Адмирала Макарова.

Екатерина Старостина
Теги: укладка асфальта зимой, ямочный ремонт дорог, холодный асфальт
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