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28 февраля 2017 г.

Первый вице-мэр Уфы: «Будем привлекать надзорные органы, чтобы проверяли работу коммунальщиков"

Первый вице-мэр Уфы: «Будем привлекать надзорные органы, чтобы проверяли работу коммунальщиков"

Первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов сегодня на оперативном совещании в мэрии отчитал коммунальные службы за бездействие.

- Почему получается так, что выписано более семи предписаний по уборке снега и наледи с крыш, а потом мы узнаем об очередном сходе снега? Значит, будем привлекать надзорные органы, прокуратуру. Задача, которая поставлена перед нами сейчас, - обеспечить проход для каждого дома и каждого учреждения. Частный сектор тоже не упускайте. Мы не должны подвергать опасности жизни людей, - подчеркнул первый вице-мэр.

Эльвира Азметова
Теги: первый вице-мэр Уфы, Салават Хусаинов
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