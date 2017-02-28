КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|57,9371
|EUR
|61,2569
|GBP
|71,8652
курс ЦБ РФ на 28 февраля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-2°
день +1°, вечер +1°, ночь -7°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
28 февраля 2017 г.
Первый вице-мэр Уфы: «Будем привлекать надзорные органы, чтобы проверяли работу коммунальщиков"
Первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов сегодня на оперативном совещании в мэрии отчитал коммунальные службы за бездействие.
- Почему получается так, что выписано более семи предписаний по уборке снега и наледи с крыш, а потом мы узнаем об очередном сходе снега? Значит, будем привлекать надзорные органы, прокуратуру. Задача, которая поставлена перед нами сейчас, - обеспечить проход для каждого дома и каждого учреждения. Частный сектор тоже не упускайте. Мы не должны подвергать опасности жизни людей, - подчеркнул первый вице-мэр.
Эльвира Азметова
28 Февраль 2017 г.
28 Февраль 2017 г.
27 Февраль 2017 г.
27 Февраль 2017 г.
27 Февраль 2017 г.