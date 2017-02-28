Первый вице-мэр Уфы: «Будем привлекать надзорные органы, чтобы проверяли работу коммунальщиков"

28 февраля 2017 г.

Первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов сегодня на оперативном совещании в мэрии отчитал коммунальные службы за бездействие.

- Почему получается так, что выписано более семи предписаний по уборке снега и наледи с крыш, а потом мы узнаем об очередном сходе снега? Значит, будем привлекать надзорные органы, прокуратуру. Задача, которая поставлена перед нами сейчас, - обеспечить проход для каждого дома и каждого учреждения. Частный сектор тоже не упускайте. Мы не должны подвергать опасности жизни людей, - подчеркнул первый вице-мэр.