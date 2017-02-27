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27 февраля 2017 г.

Жители Уфы могут выбрать улицы для ремонта

Жители Уфы могут выбрать улицы для ремонта

Уфимцы могут проголосовать за особенно проблемные, по их мнению, участки дорог, которые подлежат первоочередному ремонту.

Для того чтобы повлиять на решение властей в вопросе весеннего ямочного ремонта улиц, достаточно принять участие в опросе, который проводится в группе Ленинского района Уфы в социальной сети «ВКонтакте». Горожане могут выбрать те улицы, которые нужно отремонтировать прежде всего. 

В настоящий момент уже около 450 жителей Уфы поучаствовало в опросе. Пока первое место удерживает «Воронежская от жилого дома № 25 «в» до Карьерной; 2-ая Перевалочная; Ленинградская». Некоторые горожане считают, что в первую очередь нужно отремонтировать улицы Петра Комлева (от ул. Чернышевского до Ключевской); Свердлова (от Гаражной до Стрелочной); Вагонную (от жилого дома № 3 до № 21). 

Жители столицы еще могут выразить свое мнение по этому вопросу. Для этого достаточно проголосовать или оставить комментарий на странице района в соцсети.

Эльвира Азметова
Теги: ямочный ремонт, группа в соцсети
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