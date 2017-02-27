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Жители Уфы могут выбрать улицы для ремонта
Уфимцы могут проголосовать за особенно проблемные, по их мнению, участки дорог, которые подлежат первоочередному ремонту.
Для того чтобы повлиять на решение властей в вопросе весеннего ямочного ремонта улиц, достаточно принять участие в опросе, который проводится в группе Ленинского района Уфы в социальной сети «ВКонтакте». Горожане могут выбрать те улицы, которые нужно отремонтировать прежде всего.
В настоящий момент уже около 450 жителей Уфы поучаствовало в опросе. Пока первое место удерживает «Воронежская от жилого дома № 25 «в» до Карьерной; 2-ая Перевалочная; Ленинградская». Некоторые горожане считают, что в первую очередь нужно отремонтировать улицы Петра Комлева (от ул. Чернышевского до Ключевской); Свердлова (от Гаражной до Стрелочной); Вагонную (от жилого дома № 3 до № 21).
Жители столицы еще могут выразить свое мнение по этому вопросу. Для этого достаточно проголосовать или оставить комментарий на странице района в соцсети.
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