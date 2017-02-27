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27 февраля 2017 г.
В Башкирии пройдет конкурс красоты для женщин, воспитывающих детей-инвалидов
Региональная общественная организация Совет матерей «Материнское сердце» РБ предлагает женщинам, воспитывающим детей-инвалидов, принять участие в конкурсе красоты и таланта «Гузэлкэй». Целью проведения конкурса является реализация творческого потенциала участниц, выявление и поддержка талантов. Кстати, в этом году конкурс будет проходить уже в четвертый раз.
Чтобы принять участие в конкурсе, претенденткам необходимо отправить заявку с анкетой и видео с творческим номером до 27 марта на электронную почту konkurs102@mail.ru, либо почтой по адресу: 450015, г. Уфа, ул. М. Карима, 69, каб. 106.
Екатерина Старостина
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