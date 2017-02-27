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27 февраля 2017 г.
В Башкирии золотодобытчикам задолжали более миллиона рублей
Учалинской районной прокуратурой было установлено, что золотодобывающее предприятие ООО «Иремельбашресурс» частично не выплатило 12 сотрудникам организации заработную плату, общая сумма которой составила более миллиона рублей.
Самостоятельно решить вопрос с руководством организации у работников не получилось, поэтому они вынуждены были обратиться в прокуратуру. После этого в отношении руководителя «Иремельбашресурс» было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ, в настоящий момент задолженность по заработной плате полностью погашена.
Екатерина Старостина
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