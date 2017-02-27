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27 февраля 2017 г.

Уфимка 200 раз звонила в поликлинику, чтобы вызвать врача на дом

Уфимка 200 раз звонила в поликлинику, чтобы вызвать врача на дом

Жительница Уфы Евгения Радченко  выложила в социальной сети  пост о том, что она более 200 раз пыталась дозвониться в городскую Детскую поликлинику № 5, чтобы  вызвать врача к своему больному ребенку.

- После двухсотой попытки вызвать врача мой телефон перестал считать исходящие вызовы и, похоже задумался о том, почему в республике упала рождаемость, - написала девушка  под скриншотом исходящих вызовов с телефона.

Редакция proural дозвонилась до девушки и узнала, удалось ли ей все-же дозвониться до медиков.

- Вы поймите, я не против поликлиники и самих врачей, они там вполне внимательные и профессиональные. Я не пойму как у них организована связь с населением. У меня полугодовой малыш болеет, температурит, сейчас самый сезон простуд. Однако на том конце провода в регистратуре сидит одна девушка на весть район и отвечает на звонки. Где-же наши хваленные технологии, электронная очередь и т.д. – это же просто патовая ситуация. Спустя два часа звонков я врача все же вызвала, - рассказала девушка.

В комментариях пользователи пишут, что подобные случаи не редкость.

- Я сегодня с утра  позвонила всего 85 раз, чтобы мне сказали, что врач к нам не успеет прийти. Если будет совсем плохо. Вызывайте скорую. Наша система здравоохранения бессмысленная и беспощадная, - пишут  сочувствующие Евгении.

Теги: позвонить в поликлинику, дозвониться к врачу, как вызвать врача на дом.
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