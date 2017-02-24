В Башкирии заемщики организовали голодовку в режиме онлайн

24 февраля 2017 г.

Группа уфимцев уже несколько месяцев пытается привлечь внимание к крайне важной проблеме - мошенничестве в сфере кредитования при оформлении займов под залог недвижимости. С помощью голодовки участники намерены добиться реакции правоохранительных органов и проверки законности деятельности ООО «Уфимские деньги».

- Люди берут в этой организации кредит под залог недвижимости, но вместо договора залога заключается договор купли-продажи. И даже после того как заемщики возвращают взятые в долг деньги, недвижимость назад не получают, - говорит организатор голодовки Альфир Бикбулатов.

Акция протеста проходит по адресу Проспект Октября, 93, кв. 78, а голодовка транслируется в режиме онлайн на канале Youtube.