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24 февраля 2017 г.

В Башкирии заемщики организовали голодовку в режиме онлайн

В Башкирии заемщики организовали голодовку в режиме онлайн

Группа уфимцев уже несколько месяцев пытается привлечь внимание к крайне важной проблеме - мошенничестве в сфере кредитования при оформлении займов под залог недвижимости. С помощью голодовки участники намерены добиться реакции правоохранительных органов и проверки законности деятельности ООО «Уфимские деньги».

- Люди берут в этой организации кредит под залог недвижимости, но вместо договора залога заключается договор купли-продажи. И даже после того как заемщики возвращают взятые в долг деньги, недвижимость назад не получают, - говорит организатор голодовки Альфир Бикбулатов.

Акция протеста проходит по адресу Проспект Октября, 93, кв. 78, а голодовка транслируется в режиме онлайн на канале Youtube.

Екатерина Старостина
Теги: голодовка заемщиков, займы
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