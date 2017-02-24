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24 февраля 2017 г.
Нападающий «Салавата Юлаева» Капризов стал самым ярким открытием регулярного чемпионата
В интервью агенству «Р-Спорт» президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко рассказал о клубах и хоккеистах, которые отличились в регулярном сезоне.
Самым ярким открытием по мнению Чернышенко стал нападающий «Зеленой машины» Кирилл Капризов. Президент КХЛ отметил его «несомненный талант, работоспособность, любовь к хоккею, и то, что он оказался в клубе, где ему доверили одну из ведущих ролей».
Дмитрий Чернышенко также отметил игру челябинского «Трактора», подмосковного «Витязя», дебютантов «Куньлунь Ред Стар» из Пекина, а также Ильи Самсонова из «Магнитки» и Владимира Ткачёва из «Адмирала».
Екатерина Старостина
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