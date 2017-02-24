Нападающий «Салавата Юлаева» Капризов стал самым ярким открытием регулярного чемпионата

24 февраля 2017 г.

В интервью агенству «Р-Спорт» президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко рассказал о клубах и хоккеистах, которые отличились в регулярном сезоне.

Самым ярким открытием по мнению Чернышенко стал нападающий «Зеленой машины» Кирилл Капризов. Президент КХЛ отметил его «несомненный талант, работоспособность, любовь к хоккею, и то, что он оказался в клубе, где ему доверили одну из ведущих ролей».

Дмитрий Чернышенко также отметил игру челябинского «Трактора», подмосковного «Витязя», дебютантов «Куньлунь Ред Стар» из Пекина, а также Ильи Самсонова из «Магнитки» и Владимира Ткачёва из «Адмирала».