КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,4762
EUR60,4535
GBP71,8050
курс ЦБ РФ на 23 февраля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+2°
Пасмурно
вечер +1°,  ночь +2°,  утро 0°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
24 февраля 2017 г.

Нападающий «Салавата Юлаева» Капризов стал самым ярким открытием регулярного чемпионата

Нападающий «Салавата Юлаева» Капризов стал самым ярким открытием регулярного чемпионата

В интервью агенству «Р-Спорт» президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко рассказал о клубах и хоккеистах, которые отличились в регулярном сезоне.

Самым ярким открытием по мнению Чернышенко стал нападающий «Зеленой машины» Кирилл Капризов. Президент КХЛ отметил его «несомненный талант, работоспособность, любовь к хоккею, и то, что он оказался в клубе, где ему доверили одну из ведущих ролей».

Дмитрий Чернышенко также отметил игру челябинского «Трактора», подмосковного «Витязя», дебютантов «Куньлунь Ред Стар» из Пекина, а также Ильи Самсонова из «Магнитки» и Владимира Ткачёва из «Адмирала».

Екатерина Старостина
Теги: хоккей, Салават Юлаев, Кирилл Капризов, чемпионат КХЛ
60 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Башкирии заемщики организовали голодовку в режиме онлайн
24 Февраль 2017 г.
В Башкирии заемщики организовали голодовку в режиме онлайн
Вода из прорванного трубопровода затопила улицу Вологодскую
23 Февраль 2017 г.
Вода из прорванного трубопровода затопила улицу Вологодскую
Казанский «Ак Барс» на домашней арене вырвал победу у "Салавата Юлаева"
23 Февраль 2017 г.
Казанский «Ак Барс» на домашней арене вырвал победу у "Салавата Юлаева"
В Башкирии увеличат количество частных детсадов в два раза
22 Февраль 2017 г.
В Башкирии увеличат количество частных детсадов в два раза
За БСТ закрепили 21-ю кнопку
22 Февраль 2017 г.
За БСТ закрепили 21-ю кнопку
Онкологическая служба Башкирии определила самые распространенные раковые заболевания региона
22 Февраль 2017 г.
Онкологическая служба Башкирии определила самые распространенные раковые заболевания региона
АРХИВ [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль]