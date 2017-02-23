Вода из прорванного трубопровода затопила улицу Вологодскую

23 февраля 2017 г.

Сегодня в Уфе произошел прорыв трубы, в результате чего улица Вологодскую в районе дома № 76/1 была затоплена водой. Движение по ней было затруднено.

Ликвидацией аварии, из-за которой жители трех домов остались без воды, занимались специалисты «Уфаводоканала». Последствия аварии не отразятся на платежках уфимцев. Причины ЧП устанавливаются.