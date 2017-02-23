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23 февраля 2017 г.

Вода из прорванного трубопровода затопила улицу Вологодскую

Вода из прорванного трубопровода затопила улицу Вологодскую

Сегодня в Уфе произошел прорыв трубы, в результате чего улица Вологодскую в районе дома № 76/1 была затоплена водой. Движение по ней было  затруднено.

Ликвидацией аварии, из-за которой жители трех домов остались без воды, занимались специалисты «Уфаводоканала». Последствия аварии не отразятся на платежках уфимцев. Причины  ЧП устанавливаются.

Светлана Куликова
Теги: ЧП, Уфа
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