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23 февраля 2017 г.
Вода из прорванного трубопровода затопила улицу Вологодскую
Сегодня в Уфе произошел прорыв трубы, в результате чего улица Вологодскую в районе дома № 76/1 была затоплена водой. Движение по ней было затруднено.
Ликвидацией аварии, из-за которой жители трех домов остались без воды, занимались специалисты «Уфаводоканала». Последствия аварии не отразятся на платежках уфимцев. Причины ЧП устанавливаются.
Светлана Куликова
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