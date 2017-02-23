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23 февраля 2017 г.
Казанский «Ак Барс» на домашней арене вырвал победу у "Салавата Юлаева"
Казанский "Ак Барс" на своей арене вырвал победу у уфимского "Салавата Юлаева" в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Иржи Секач и Атте Охтамаа. У проигравших гол на свой счет записал Кирилл Капризов.
Второй матч серии до четырех побед пройдет в Казани 24 февраля.
Светлана Куликова
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