Казанский «Ак Барс» на домашней арене вырвал победу у "Салавата Юлаева"

23 февраля 2017 г.

Казанский "Ак Барс" на своей арене вырвал победу у уфимского "Салавата Юлаева" в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Иржи Секач и Атте Охтамаа. У проигравших гол на свой счет записал Кирилл Капризов.

Второй матч серии до четырех побед пройдет в Казани 24 февраля.