За БСТ закрепили 21-ю кнопку

22 февраля 2017 г.

ГУП ТРК «Башкортостан» стал общедоступным региональным каналом, обязательным для включения в кабельные сети. За ним закрепили 21-ю кнопку.

Помимо БСТ в конкурсе участвовали продюсерский центр «Вся Уфа», ООО «РБК-Уфа» и компания «Урал тау» («Туган тел»).

Напомним, летом прошлого Года Госдума приняла закон о закреплении 21-й кнопки на пульте за региональными телеканалами. Согласно требованиям, продукция телеканала должна содержать не менее 75% программ собственного производства. Трансляция должна осуществляться на территории проживания не менее 50% населения региона.