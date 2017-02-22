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22 февраля 2017 г.
За БСТ закрепили 21-ю кнопку
ГУП ТРК «Башкортостан» стал общедоступным региональным каналом, обязательным для включения в кабельные сети. За ним закрепили 21-ю кнопку.
Помимо БСТ в конкурсе участвовали продюсерский центр «Вся Уфа», ООО «РБК-Уфа» и компания «Урал тау» («Туган тел»).
Напомним, летом прошлого Года Госдума приняла закон о закреплении 21-й кнопки на пульте за региональными телеканалами. Согласно требованиям, продукция телеканала должна содержать не менее 75% программ собственного производства. Трансляция должна осуществляться на территории проживания не менее 50% населения региона.
Светлана Куликова
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