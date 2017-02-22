В Башкирии увеличат количество частных детсадов в два раза

22 февраля 2017 г.

Башкирия находится на четвертом месте в Приволжском федеральном округе по развитию частных детских садов, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

В настоящее время в республике 22 частных дошкольных учреждения: в Уфе (20), по одному в Стерлитамаке и в Белебее, привела данные в ходе расширенного заседания Минобразования РБ министр Гульназ Шафикова.

По словам главы ведомства, остальные районы пока работу по развитию частного дошкольного образования ведут недостаточно, а по планам РФ к 2018 году увеличение доли негосударственного сектора в дошкольном образовании должно произойти в 2-2,5 раза. Поэтому деятельность в этом направлении необходимо активизировать.

Говоря о государственных детских садах, Гульназ Шафикова отметила, что очередь на зачисление детей в возрасте с трех до семи лет в Башкирии ликвидирована.

- В регионе остается высокая очередность детей до трех лет. За прошлый год от родителей детей до трех лет зарегистрировано на 3000 заявлений больше, чем в 2015 году. В этом году планируется ввести 2885 мест, - сказала министр образования.

Проблемная ситуация с детскими садами наблюдается в Белорецком, Мелеузовском, Туймазинском, Учалинском, Уфимском районах и в городах Нефтекамск, Стерлитамак, Салават, Сибай, Октябрьский, Уфа.