Онкологическая служба Башкирии определила самые распространенные раковые заболевания региона

22 февраля 2017 г.

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошло расширенное заседание медицинского совета, на котором были подведены итоги работы за 2016 год.

По сообщению пресс-службы Минздрава РБ, главный врач РКОД, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РБ Руслан Султанов рассказал о том, что в 2016 году в Башкирии было выявлено 13 222 случая со злокачественными новообразованиями, 6559 случаев - на ранней стадии. В данный момент на учете состоит 79 238 онкобольных.

Лидирующие позиции среди онкозаболеваний занимает рак молочной железы - 11,9%, легкого - 10,8%, кожи - 9,3%, предстательной железы - 7,5%, желудка - 7,2% и прямой кишки - 6%.

По словам Руслана Султанова, основной задачей сейчас является улучшение ранней диагностики, повышение качества лечения и качества жизни онкобольных для снижения уровня смертности. Главный врач РКОД подчеркнул, что ранняя диагностика новообразований крайне важна, в том числе и в рамках диспансеризации населения.