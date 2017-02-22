Лауреат «Золотой маски» поставит спектакль в Башкирском театре кукол

22 февраля 2017 г.

В Башкирском театре кукол впервые за 20 с лишним лет поставят спектакль для взрослых «Тысяча и одна ночь».

Для работы над спектаклем директор театра кукол Альберт Имамутдинов пригласил режиссера из Петрозаводска Петра Васильева и художника, лауреата премии «Золотая маска» Алевтину Торик.

Работа над спектаклем в самом разгаре. Алевтина Торик родом из Уфы, но уже много лет живет и работает в Санкт-Петербурге.

- С Башкирским государственным театром кукол меня связывают самые теплые отношения: здесь работала моя мама, и в детстве я пересмотрела все спектакли текущего репертуара. После учебы в Уфимском училище искусств моей первой серьезной работой стал спектакль в этом же театре «Сладкий пирог». И вот, спустя годы, мне очень радостно вернуться сюда вновь, и в творческом союзе с Петром Васильевым поставить сказку для взрослых «Тысяча и одна ночь», - говорит художница.