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22 февраля 2017 г.

В Башкирской академии госслужбы и управления назначили нового ректора

В Башкирской академии госслужбы и управления назначили нового ректора

Ильгиз Кызыргулов, занимавший кресло директора Нефтекамского филиала Башкирского государственного университета, назначена ректором Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан. Эта должность освободилась после того, как Сергей Лаврентьев принял решение уйти в отставку.

Ильгизу Кызыргулову 40 лет, уроженец Ишимбайского района. Окончил Башкирский государственный университет, имеет степень доктора физико-математических наук. Трудовую деятельность начал в 2001 году ассистентом кафедры теоретической физики Башкирского государственного университета, работал старшим преподавателем, доцентом кафедры теоретической физики. В 2006 году был назначен главным специалистом отдела образования и науки Аппарата правительства республики. С 2006 по 2009 годы трудился в должности проректора по учебной работе и связям с общественностью Стерлитамакской государственной педагогической академии имени З. Биишевой. С 2009 по 2010 гг занимал пост начальника Управления по контролю и надзору в сфере образования при Министерстве образования республики. С 2010 по 2011 гг возглавлял Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета. С 2011–по 2012 гг – ректор Стерлитамакской государственной педагогической академии имени З. Биишевой. С 2012 по 2015 гг – работад проректором по воспитательной и учебной работе Башкирского государственного университета. С 2015 по 2017 гг – директор Нефтекамского филиала Башкирского государственного университета.

 

Светлана Куликова
Теги: кадровые перестановки, отставки и назначения, Уфа, Башкортостан, ректор, образование, вуз
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