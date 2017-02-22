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22 февраля 2017 г.

Жители Башкирии теперь могут снять ролик и прославиться

Жители Башкирии теперь могут снять ролик и прославиться

В Уфе на канале «Россия 24» теперь выходит региональная версия программы «Мобильный репортер» сообщают «Вести.RU». В столице Башкирии ее представили создатели федеральных выпусков.

Оказалось, интересных видео, снятых очевидцами, в республике много. Дети идут в школу через лес с дикими животными. В руках топоры, чтобы отбиваться от волков и медведей. После того как видео попало в «Мобильный репортер», чиновники получили выговоры, дети – автобус. Пешком через лес они больше не ходят.

Другая история: после операции женщина ползет на рентген. Лифт в учреждении не работал, врачи помогать не стали. Уже на следующий день после того, как ролик появился в Интернете, в больницу нагрянула прокуратура, а глава Башкирии лично уволил главного врача.  

Как показала практика, снятых только в одном регионе видеороликов достаточно для того, чтобы «Мобильный репортер» был интересным. Ведущий федеральной программы Юрий Богданов объясняет это тем, что сейчас почти у каждого в кармане есть телефон с функцией видеозаписи.

Следующий выпуск «Мобильного репортера» выйдет на канале «Россия 24. Башкортостан» сразу с двумя авторами. Видео для передачи ведущие федерального и регионально эфиров выбирали совместно. Все ролики сняты либо в Башкирии, либо жителями региона.

В том, что «Мобильный репортер» обречен на успех, его авторы не сомневаются. Программа в Башкирии только появилась, но очевидцы уже прислали сюда сотни интересных роликов.

Элла Уфимцева
Теги: Россия 24. Башкортостан, Мобильный репортер
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