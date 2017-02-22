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22 февраля 2017 г.
В Уфе около 300 моржей примут участие в суточном марафонском заплыве
В Уфе пройдет суточный марафонский заплыв, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.
По словам Федерации закаливания и зимнего спортивного плавания РБ, на соревновании ожидается участие около 300 человек. Обязательным условием для пловцов является соблюдение графика плавания. Интервал между заплывами составляет 4-5 часов.
также организаторы предупредили, что в ночное время транспорта для участников заплыва не будет. Однако, можно будет переночевать в клубе, взяв с собой спальник.
Плавать в ледяной воде уфимские моржи будут с 12 часов 4 марта до 12 часов 5 марта на Солдатском озере в парке им. И.Якутова. Принять участие в соревнованиях можно, оставив заявку по телефону 8-987-474-80-90.
Екатерина Старостина, (фото Ильсияр Шакировой)
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