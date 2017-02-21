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21 февраля 2017 г.

В Башкирии расследовать важные дела будет выходец из Кировской области

В Башкирии расследовать важные дела будет выходец из Кировской области

В Следственном комитете Башкирии назрела новая кадровая перестановка. На заслуженный отдых уходит руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Виктор Гурьев.

Уже известно, что на этом посту его сменит выходец из управления СК по Кировской области Григорий Житенев. С октября 2016 года он возглавляет башкирское СУ СК. 

Гигорию  Житенёву 43 года. Окончил Саратовскую государственную академию права. Долгое время он работал в органах прокуратуры Пензенской области, был следователем, прокурором отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам, заместителем прокурора Октябрьского района Пензы, начальником отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью.

С 2007 по 2012 год трудился в должности заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области. С 2013 года возглавлял управление следкома по Кировской области. 

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», «Почетный работник Следственного комитета Российской Федерации», «Отличник следственных органов», медалями «За заслуги», «За отличие», «За безупречную службу I, II, III степени».

Светлана Куликова
Теги: следственный комитет, кадровые перестановки, отставки и назначения, СУ СК России
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