Росприроднадзор Башкирии потребовал на три месяца остановить работу крупного завода

21 февраля 2017 г.

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Башкирии управление Росприроднадзора по республике в судебном порядке потребовало приостановки производственной деятельности АО «Благовещенский арматурный завод».

В прошлом году в ходе встречи с экспертами региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса жители Благовещенска выразили обеспокоенность по поводу расположенной вблизи жилого сектора незаконной свалки. По их словам, одно из промышленных предприятий города сваливает отходы производства в пруд у устья реки Потеха.

- Когда-то городской пруд был основным местом отдыха горожан. В настоящее время верхняя часть пруда превращается в большое болото, к тому же отравленное промышленными отходами, – отметил руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Загир Хакимов. – Виновника несанкционированной свалки можно легко определить по составу отходов. После нашего обращения региональное управление Росприроднадзора провело проверку и установило причастность арматурного завода к совершению данного правонарушения, подтвердив выводы, которые были сделаны нашими экспертами.

По информации управления Росприроднадзора, размещенной на сайте надзорного ведомства, в ходе выезда и осмотра в черте города была обнаружена несанкционированная свалка промышленных отходов сталелитейного шлака, размещенных на почве площадью около 500 кв. м в непосредственной близости от места впадения реки Потеха в городской пруд. Вследствие этого в отношении соответствующего должностного лица предприятия и самого юридического лица были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 8.2. КоАП РФ (нарушение правил обращения с отходами), наказание по которой предусматривает штраф до 250 тыс. руб. или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Учитывая, что нарушение правил обращения с отходами производства может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью населения, а также иметь необратимые последствия для окружающей среды, управление надзорного ведомства направило материалы административных дел в Благовещенский районный суд для приостановки производственной деятельности завода.

В рамках экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» общественники проведут выездное заседание в Благовещенске и совместно с местным муниципалитетом разработают «дорожную карту» по очистке городского пруда.