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Нужны ли России частные тюрьмы?
Кондитер из Уфы будет продавать торты в Арабских Эмиратах
Ольга Носкова планирует открыть собственную кондитерскую в Дубае. Мастерица прославилась на весь мир благодаря своим неповторимым тортам с зеркальной глазурью, которые восхитили поп-диву Бритни Спирс. На данный момент Ольга Носкова занимается поиском инвесторов и партнеров во всем мире.
Торты уфимского кондитера Ольги Носковой покоряют мир. Как пишет ТАСС со ссылкой на слова самой девушки, в ближайшем будущем ее кондитерские могут появиться в Дубае (ОАЭ), Шанхае, Лондоне и Москве. Ольга отметила, что восточные страны проявляют интерес к ее тортам особенно активно. Также она планирует развивать свой бизнес в родной Уфе и запустить обучающие мастер-классы на ютуб-канале.
А уже совсем скоро, в апреле, уфимка отправится в Нью-Йорк на вручение премии The Shorty Awards. Ее номинировали, как автора одного из самых популярных аккаунтов в социальных сетях. На церемонию вручения Ольга планирует испечь один из своих фирменных тортов.
20 Февраль 2017 г.
20 Февраль 2017 г.
20 Февраль 2017 г.
20 Февраль 2017 г.
20 Февраль 2017 г.