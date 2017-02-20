Кондитер из Уфы будет продавать торты в Арабских Эмиратах

20 февраля 2017 г.

Ольга Носкова планирует открыть собственную кондитерскую в Дубае. Мастерица прославилась на весь мир благодаря своим неповторимым тортам с зеркальной глазурью, которые восхитили поп-диву Бритни Спирс. На данный момент Ольга Носкова занимается поиском инвесторов и партнеров во всем мире.

Торты уфимского кондитера Ольги Носковой покоряют мир. Как пишет ТАСС со ссылкой на слова самой девушки, в ближайшем будущем ее кондитерские могут появиться в Дубае (ОАЭ), Шанхае, Лондоне и Москве. Ольга отметила, что восточные страны проявляют интерес к ее тортам особенно активно. Также она планирует развивать свой бизнес в родной Уфе и запустить обучающие мастер-классы на ютуб-канале.

А уже совсем скоро, в апреле, уфимка отправится в Нью-Йорк на вручение премии The Shorty Awards. Ее номинировали, как автора одного из самых популярных аккаунтов в социальных сетях. На церемонию вручения Ольга планирует испечь один из своих фирменных тортов.