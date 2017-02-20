В Уфе начался демонтаж крупного торгового центра

20 февраля 2017 г.

В столице Башкирии приступили к сносу торгового-сервисного комплекса "Кувыкинский", расположенного в Зеленой роще. Причина - здание может обрушиться из-за карста.

Этой зимой жители уфимского микрорайона Черниковки наблюдали странное явление: автомобиль ушел под землю. К счастью, обошлось без жертв. Однако владелец железного коня понес ущерб, который ему восполнила администрация. В данном случае очень уместна поговорка «сквозь землю провалился». Годом ранее жильцы 9 этажного дома по Уфимскому шоссе, 4 были вынуждены сменить место проживания. В середине февраля все СМИ Уфы пестрили заголовками о том, что часть торгово-сервисного комплекса «Кувыкинский» подлежит демонтажу. Эта история тянется с 2013 года, тогда объект закрывался для проведения ремонтных работ. Арендаторов пришлось выселить. В одной из стен здания была обнаружена трещина. Как позже выяснилось, виной всему— «карстовые явления». В толщах земли встречаются скопления породы (известняк, гипс, каменная соль), которые легко размываются водой. Постепенно образуется воронка диаметром от 1 до 5 м, а то и до 300 метров.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, собственник сам вышел с инициативой о демонтаже здания. Он же заказал экспертизу. В свою очередь администрация Кировского района провела выездное совещание, по итогам которого стало ясно, что объект представляет собой угрозу населению и его необходимо ликвидировать. Собственнику дали разрешение на выполнение комплекса мероприятий по устранению аварийной ситуации в срок до 15 марта текущего года.

Все затраты по проведению экспертизы и демонтажу ложатся на плечи собственников. К сожалению, связаться с директором ТСК нам не удалось. В администрации Кировского района данные не раскрыли, сославшись на закон «О персональных данных».

- Сейчас нужно выяснить, по чьей вине объект возвели на том месте, где этого делать категорически было нельзя. Здесь два виновных – либо компания, которая выдала ошибочное заключение, либо сам собственник, пренебрегший правилами эксплуатации земельного участка. ТСК должно стать инициатором проверки. Иск в суд они могут предъявить, имея на руках результаты итоговой экспертизы, - пояснила Людмила Ахметшина, руководитель Аппарата Башкортостанского отделения АЮР.