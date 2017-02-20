Уфимский журналист обжалует решение горсовета в суде

20 февраля 2017 г.

Комиссия по связям с общественностью, внешним и межрегиональным связям горсовета Уфы отказала в выдаче постоянной аккредитации на 2017 год корреспонденту радио «Свобода» Артуру Асафьеву.

Председатель комиссии Кирилл Бадиков, подписавший это решение, ссылается в нем на пункт регламента, позволяющий отказывать в аккредитации СМИ, которые «не освещают вопросы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления». При этом комиссия аккредитовала около 70 журналистов от 14 других изданий (муниципальных, федеральных, региональных). На вопрос корреспондента Proural.info: по какой причине ему было отказано в аккредитации, журналист ответил:

- Формальная причина такова, что СМИ, которое я представляю, якобы не освещает деятельность органов самоуправления в городе Уфе. А на самом деле можно только гадать, что не устроило пресс-службу ведомства. Деятельность и горсовета, и городской администрации наше СМИ освещает регулярно. Было много проблемных статей. Только с сентября месяца прошлого года у нас прошло порядка 30-40 публикаций.

Журналист добавил, что поставил в известность редакцию.

- Мы обдумаем наши действия: обжалуем это решение в прокуратуре или в суде, - сказал Артур Асафьев.

За день до решения об отказе в аккредитации корреспондент опубликовал на портале «Идель. Реал» (принадлежит «Свободе») статью об «именных» обращениях, которые направило уфимским депутатам региональное отделение движения «Открытая Россия». В обращениях содержался призыв отправить в отставку сити-менеджера Ирека Ялалова за «снежный коллапс» на дорогах, техногенные аварии (по всей видимости, на объектах «Уфаводоканала»), а также «пагубные для экономики схемы распределения земельных ресурсов».