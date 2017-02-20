Уфимец стал артистом хора имени Александрова

20 февраля 2017 г.

Уфимский солист Дмитрий Васенин стал артистом хора легендарного Ансамбля песни и пляски им. Александрова. В составе коллектива наш земляк выступит 23 февраля на концерте в Кремле, затем в Сочи на открытии военной Олимпиады.

- По поводу работы в ансамбле испытываю только самые яркие, патриотические, невероятные эмоции. Коллектив собран из ведущих солистов нашей страны, - сказал Дмитрий Васенин корреспонденту Proural.info.

Уфимец успешно прошел большой конкурс: со всей страны заявлялось около 2 тысяч претендентов, конкурс был 60 человек на место. Первый этап претенденты прошли по видеозаписям, второй тур состоялся в формате живого прослушивания. На прослушивании Дмитрий пел басовую партию — арию Зарастро Моцарта и русскую народную песню «Из-за острова на стрежень». 1 февраля его взяли в Ансамбль им. Александрова артистом хора первой категории. Первое выступление Ансамбля в обновленном составе состоялось на сцене Центрального академического театра Российской армии 16 февраля.

Дмитрий Васенин родился в 1985 году. Уфимцы узнали его по роли Шульгена в рок-опере «Акбузат», поставленной в Русском драматическом театре. Он является студентом третьего курса Уфимского института искусств, учится на отделении «Искусство оперного пения» в классе заслуженного артиста России, ведущего солиста Башкирского театра оперы и балета, профессора Ямиля Абдульманова. В связи с переездом в Москву артист будет переводиться на заочную форму обучения.