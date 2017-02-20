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20 февраля 2017 г.

Из-за снегопада и ветра в Башкирии образовались гигантские пробки

Из-за снегопада и ветра в Башкирии образовались гигантские пробки

Февральская погода строптива, переменчива. Только неделю назад было прохладно. Как вдруг мороз сменился снегопадом со шквалистым ветром.

Снегопад – настоящее стихийное бедствие для автотранспорта. На дорогах нет места для маневренности. Особенно внимательными нужно быть на трассах. Главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем инстраграме предупреждает об этом водителей и автолюбителей:

- На территории Челябинской области с 1549 км ограничено автомобильное движение для грузового транспорта. По республике Башкортостан движение не закрыто. Погодные условия в наших субъектах сейчас одинаковые, идет снегопад. Решение о приостановлении движения транспорта принято в связи с тем, что с этого километра начинается пересеченная местность. А горные спуски и подъемы предъявляют особые требования при управлении автотранспортом. Зимой и в период осложнения метеорологических условий эти требования в разы возрастают.

На трассе «Уфа-Белорецк» сильный снегопад, который сопровождается сильным боковым ветром. Большегрузы не могут подняться в гору, в связи с этим собирается огромная пробка. Тяжелая ситуация на автодороге «Кусеево-Сибай» - нечищенная дорога, видимости почти нет. На трассе «Сибай-Уфа» ситуация спокойнее. Как сообщают водители, метет ближе к Уфе, особенно сильно между Инзером и Архангельском. Несмотря на погоду, все региональные трассы открыты. Управление ГИБДД по РБ просит водителей пересмотреть свой маршрут до восстановления погодных условий.

Эльвира Азметова
Теги: снегопад, шквалистый ветер, погодные условия
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