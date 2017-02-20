В Башкирии открылся кинозал стоимостью 5 млн.рублей

20 февраля 2017 г.

Объект разместился в селе Верхние Татышлы Татышлинского района. Средства были выделены в рамках программы российского Фонда кино. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Зал рассчитан на 100 зрительских мест. В кинозале установлен мощный цифровой проектор и многоканальная система звука.

Напомним, весной 2016 года в Сибае в многофункциональном комплексе «Зауралье» открылся кинотеатр с уникальной звуковой системой DOLBY ATMOS. Благодаря этой аудиосистеме зрители могут ощутить не только направление, но и вертикальную позицию источника звука.

Зал вместимостью 154 зрительных места демонстрирует все новинки кинопраката. Объем инвестиций в проект составил 40 млн. рублей. Возведением объекта занималась ГК "Гранель". Аналога кинотеатру "Атмосфера" в республике нет.

Башкортостан в Год кино стал одним из лидеров по открывшимся кинозалам. В регионе работают 11 кинозалов, ещё три кинокомплекса получат новое современное цифровое оборудование.