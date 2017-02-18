Жители Башкирии против ранних браков

18 февраля 2017 г.

В Уфе прошел санкционированный пикет, организованный региональным отделением общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление». Поводом для проведения мероприятия является законопроект об установлении нижней границы брачного возраста в 14 лет (по особым обстоятельствам: беременность несовершеннолетней, рождение ребенка), рассматриваемый в Курултае РБ.

- Мы против ранних браков, так как в возрасте до 16-ти лет детям еще необходимо учиться. Во-вторых, за растление малолетних в Уголовном кодексе есть статья, в которой конкретно обозначена возрастная граница. И вообще, в нашем законодательстве написано, что вступление в брак возможно с 18 лет, в некоторых случаях - с 16. В прошлом году с помощью средств массовой информации стало известно, что большинство жителей республики против установления брачного возраста с 14-ти лет, и сейчас совершенно непонятно, почему Курултай снова вернулся к этому вопросу, - высказал позицию протестующих председатель Башкортостанского регионального отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» Амир Шайдуллин.

В число выступающих против принятия нового закона также вошли активисты «Партии Великое Отечество». Председатель регионального отделения партии в Башкирии Александр Моржиков поделился с журналистом proural.info своим мнением относительно ранних браков.

- Невозможно предсказать, как измениться ситуация в регионе, если вступать в брак можно будет с 14 лет. Получается, дети уже в 13-летнем возрасте будут понимать, что могут делать, что угодно, не имея при этом образования и возможности устроиться на хорошую работу. Если сейчас в республике особых случаев, при которых разрешается вступать в брак в раннем возрасте, насчитывается 10-15, то после принятия закона их может стать намного больше.

Подписи граждан, собранные в результате пикета, будут отправлены председателю Госcобрания Константину Толкачеву и Главе республики Рустэму Хамитову.